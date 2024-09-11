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藥事服務費調高醫、藥互槓 醫界代表嘆「彷彿被霸凌」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
藥界代表8月底與衛福部健保署開會討論西醫診所藥事服務費提高議題。本報資料照片
藥界代表8月底與衛福部健保署開會討論西醫診所藥事服務費提高議題。本報資料照片

醫界與藥界的藥事調劑費爭議未平，藥界預計在19日上街抗議，健保會即將在本月25日進行總額協商，健保署石崇良日前表示，最快預計在本周找醫界討論。基層醫療協會理事長林應然說，尚未有開會日期，藥界的說法讓醫師感覺像被霸凌一樣，期待健保署不要屈服於藥界無理要求。

由於藥事調劑費在診所39點、社區藥局為54點，醫界認為是同工不同酬，因此提案調高，健保署上月初步同意調整為一致，但引來藥界不滿。8月底藥師公會等代表更前往健保署開會，石崇良規畫先了解藥界意見後，預計最快在本周和醫界開會，最後再聚集雙方與會。

藥事調劑費雖然經過健保署初步同意調高，但仍要共擬會議通過後，才算生效。醫師公會全聯會常務理事王宏育說，原本明天共擬會議就要討論藥事調劑費一案，但因為仍有爭議，因此延宕月底再開會。

林應然表示，目前尚未接獲健保署開會討論的時間，但是藥界的說法十分不合理，藥事調劑費調整並不影響醫藥分業，他們用與事實無關的事情混合一談，讓醫師感覺像被霸凌一樣。藥事調劑費提高應該是整個健保、基層醫療的事物，若是政府說「診所處方箋全面釋出」自己會舉雙手贊成，但跟調劑費調高無關。

林應然指出，期待健保署不要屈服於無理要求，如果健保署因為藥師公會示威就改變政策的話，難道是要鼓勵大街上街頭？

據悉，總統賴清德在健康台灣推動委員會中曾提到，希望醫護人員不要像韓國一樣上街頭抗議。健保署目前傾向作法為，調高的藥事服務費15點中，有一定比率的點值是確保直接給予診所藥師作為加給，但仍未獲共識，部分基層院所仍希望保有經營自主權，不希望被強制規定。

另外，由於明年中健保點值要達到1點0.95元目標，衛福部擬改由公務預算編列醫院護理費津貼，但是卻不含診所。王宏育表示，診所護理費津貼共約6.593億元，但是下一年度照顧司未編列在公務預算，健保署也沒有編列在健保總額中。由於總額協商即將進行，相關計畫已經不能修改，今日已經發公文給健保會，希望修改計畫內容，否則恐面臨兩頭空。

健保署 石崇良 醫師

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