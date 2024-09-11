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17年未調漲！台灣領空過路費擬漲35％ 最快今年底實施

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台北飛航情報區目前針對過境航班收取每架次1萬元的「過境航路服務費」。圖／桃園機場公司提供
台北飛航情報區目前針對過境航班收取每架次1萬元的「過境航路服務費」。圖／桃園機場公司提供

台灣地理位置佳，不少外籍航空航班會於台灣過境，台北飛航情報區目前針對過境航班收取每架次1萬元「過境航路服務費」，交通部民航局表示，由於過境服務費已17年未調漲，近年持續增添及更新系統與設備，已預告修正草案擬調漲為1萬3500元，漲幅35%；交通部則表示，若作業順利，將於年底發布實施。

交通部預告修正「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」草案，草案指出，鑑於台北飛航情報區除須維持營運所需成本外，仍需定期規劃汰換相關系統及設備，包含監視、助航設施、機場燈光、陸空無線電，以及航管、氣象、情報、通信等系統，以確保空運安全、永續與韌性，為反映相關成本增加，因此調整過境航路服務費費率。

各國過境航路服務費收取標準不同，部分較大情報區會採距離收費，台北飛航情報區各航路距離差異不大，所以採一次性收費，現行為每次1萬元，但近年隨著各項設備更新、航班未回到疫情前高峰，已出現虧損。儘管去年疫後旅遊復甦，台北飛航情報區過境航路服務費收入也僅19億元，仍未回到2019年高峰24億元。

民航局表示，台北飛航情報區過境服務費已17年未曾調整，且仍持續增添及更新系統與設備，目前台北飛航情報區收取的過境服務費，相較鄰區或東亞多數飛航情報區均低廉許多。經蒐集各方資料，參考鄰區情況，已召開說明會說明調整緣由，並蒐集各方意見，目前已由交通部預告中，預告期滿會儘速完成法制及行政程序。

交通部 服務費 航班

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