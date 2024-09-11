貝碧佳颱風影響 氣象署：周末起北台會下雨

中央氣象署預報員官欣平上午指出，在中國大陸附近的TD15已減弱為低壓，對台灣沒有什麼影響。昨晚8時生成的貝碧佳颱風目前離台灣還很遠，未來偏西再轉北，到琉球海域附近持續增強，會是最強的時候，屆時再朝西北西緩慢朝中國大陸移動。14日（周六）到16日接近台灣北側海域，直接侵襲台灣機率比較低，但外圍環流會影響北台灣，北台灣及金、馬、澎會降雨，但變動性仍大，氣象署會持續觀察。

有關下周二、三之後天氣，官欣平指出，近期南海至菲律賓東方海面及琉球附近海域均為大低壓區，當中可能有熱帶系統發展，但發展的位置、強度、路徑及影響台灣的程度，預報不確定性較高，請留意氣象署發布之最新預報資訊。

官欣平指出，今清晨北部仍有零星陣雨，白天起隨著熱帶性低氣壓或颱風逐漸遠離，台灣各地及澎金馬為多雲到晴，午後熱力作用下，西半部及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部的高屏地區及各地山區有局部大雨發生的機率；溫度方面，各地高溫普遍33至35度，大台北、台南及台東地區有局部36度高溫機會。

周四、周五(12日、13日)水氣增多，台灣位於大低壓環流的北側，環境轉為偏東風，水氣偏多，東半部、大台北轉雨，午後西半部有局部短暫雷陣雨，南部地區並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象署指出，周六到下周二低壓帶影響，迎風面北部及東半部地區易有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣，周一、周二隨著風向轉吹偏東風，迎風面東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；低氣壓對台灣天氣的影響仍要依其強度、距離而定，預報仍有變化，須持續觀察。