夜店驚見一整排「加熱菸」 董氏質疑無視法律公開賣

「菸害防制法新法」上路一年多，新法嚴禁電子煙、納管加熱菸，但業者仍無視法律，公然展示販售。有民眾檢舉，台北市某夜店公開陳列展示與銷售加熱菸，經詢問「台灣可以賣喔？」店家不以為然回應「沒關係，我們都這樣賣。」董氏基金會表示，該夜店確實有違法販售行為，已提出檢舉，

董氏基金會表示，從今年3月迄今，已觀察了近半年，該夜店確實有違法販售行為，會將檢舉資料通報國健署，並函請各地方衛生局依法於夜間稽查取締，應確實對違法加熱菸的製造、輸入者處1000萬元以上、5000萬元以下罰鍰，對公然違法展示販售的夜店處20萬元以上、100萬元以下罰鍰。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗強調，夜店架上的加熱菸，百分之百是菸草公司的產品，貨源到底從哪裡來？這已經牽涉到製造、輸入行為，違反菸害防制法新法的全面禁止包含電子煙在內之各式類菸品並加重罰責，已經以電子公文函送國健署。

林清麗提到，加熱菸違法展示販售，怎可無視法律，這些加熱菸到底從哪裡來？拍照舉證的民眾說，夜店吧台陳列展示一整排加熱菸品，除了公然販售，由店員操作的「點餐APP」內，就有「IQ*S IL*MA」、「TE*EA」等加熱菸品的「點餐價目」，而且店家IG官網也能看到內部陳列加熱菸的照片。

林清麗質疑，台北市的夜店公然違規，也確實有貨源，而且這些加熱菸都是菸草公司所製造，政府明明沒有核准任何一款加熱菸品上市，這些公然違法營銷的加熱菸，到底是如何走私進入台灣？政府為什麼抓不到？

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，先前曾有多位地方首長及民意代表被爆違法使用加熱菸，地方衛生局皆以處罰使用者2000元結案，都未依法追究這些違法加熱菸的來源。他認為，若不取締走私，恐助長黑道介入，政府應務必確實稽查取締及追溯違法製造輸入的加熱菸商。

台灣拒菸聯盟強調，走私是因為有利可圖及政府執法力道不足，請中央與地方政府聯手嚴懲菸商違規，不要再充耳不聞、視而不見。「菸害防制法新法」若不徹底執行、取締並追溯違法輸入的加熱菸商，恐危害下一代，賴清德總統的「健康台灣」也岌岌可危。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康