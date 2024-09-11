快訊

賀川首次交鋒結束！賀錦麗強勢猛攻 川普被激怒淪防守下風

失事幻象飛官謝沛勳「勇敢又幸運」 急診部主任曝傷勢

半導體風雲／盛世背後暗潮洶湧 台廠如何應對3大挑戰？

夜店驚見一整排「加熱菸」 董氏質疑無視法律公開賣

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台北市某夜店公開陳列展示與銷售加熱菸，已經違法。圖／台灣拒菸聯盟提供
台北市某夜店公開陳列展示與銷售加熱菸，已經違法。圖／台灣拒菸聯盟提供

「菸害防制法新法」上路一年多，新法嚴禁電子煙、納管加熱菸，但業者仍無視法律，公然展示販售。有民眾檢舉，台北市某夜店公開陳列展示與銷售加熱菸，經詢問「台灣可以賣喔？」店家不以為然回應「沒關係，我們都這樣賣。」董氏基金會表示，該夜店確實有違法販售行為，已提出檢舉，

董氏基金會表示，從今年3月迄今，已觀察了近半年，該夜店確實有違法販售行為，會將檢舉資料通報國健署，並函請各地方衛生局依法於夜間稽查取締，應確實對違法加熱菸的製造、輸入者處1000萬元以上、5000萬元以下罰鍰，對公然違法展示販售的夜店處20萬元以上、100萬元以下罰鍰。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗強調，夜店架上的加熱菸，百分之百是菸草公司的產品，貨源到底從哪裡來？這已經牽涉到製造、輸入行為，違反菸害防制法新法的全面禁止包含電子煙在內之各式類菸品並加重罰責，已經以電子公文函送國健署。

林清麗提到，加熱菸違法展示販售，怎可無視法律，這些加熱菸到底從哪裡來？拍照舉證的民眾說，夜店吧台陳列展示一整排加熱菸品，除了公然販售，由店員操作的「點餐APP」內，就有「IQ*S IL*MA」、「TE*EA」等加熱菸品的「點餐價目」，而且店家IG官網也能看到內部陳列加熱菸的照片。

林清麗質疑，台北市的夜店公然違規，也確實有貨源，而且這些加熱菸都是菸草公司所製造，政府明明沒有核准任何一款加熱菸品上市，這些公然違法營銷的加熱菸，到底是如何走私進入台灣？政府為什麼抓不到？

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，先前曾有多位地方首長及民意代表被爆違法使用加熱菸，地方衛生局皆以處罰使用者2000元結案，都未依法追究這些違法加熱菸的來源。他認為，若不取締走私，恐助長黑道介入，政府應務必確實稽查取締及追溯違法製造輸入的加熱菸商。

台灣拒菸聯盟強調，走私是因為有利可圖及政府執法力道不足，請中央與地方政府聯手嚴懲菸商違規，不要再充耳不聞、視而不見。「菸害防制法新法」若不徹底執行、取締並追溯違法輸入的加熱菸商，恐危害下一代，賴清德總統的「健康台灣」也岌岌可危。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

加熱菸 夜店 衛生局

延伸閱讀

凱道千人聚集 要求加熱菸品依法儘速上市

民團籲開放加熱菸挹注癌藥基金 國健署：於法無據

民團倡議加熱菸捐助癌藥基金 拒菸聯盟：崩壞健康台灣

影／南屯夜店一條街有7店...分局長找業者開會防堵糾紛

相關新聞

輕颱貝碧佳生成中秋另有熱帶擾動發展 吳德榮曝影響

熱帶擾動持續發展，除了輕颱貝碧佳昨晚生成，中秋節另有熱帶擾動發展，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象....

台鐵票價調漲未定 高鐵凍17年也想漲

台鐵票價廿九年未漲，昨天下午台鐵召開董事會討論票價合理化方案，董事會認為缺乏票價調整理由及其配套措施等評估資料，退回營運...

星宇大阪航班指示燈號異常折返桃機 晚間重新起飛

星宇航空JX822台北-大阪航班今天上午10點15分起飛，途中因航機指示燈號異常，折返桃園機場檢修，星宇航空說明，為確保...

鐵公路一再中斷 交長訂花東3小時疏運SOP

蘇花崇德至和仁段鐵公路本月八日因強降雨出現土石流，鐵公路一度中斷，交通部長陳世凱表示，未來只要有狀況，三個小時內就要啟動...

單周逾13萬人腹瀉就醫 創5年新高

上周因腹瀉至門、急診就醫人數逾十三萬，創五年來同期新高，感染諾羅病毒引發急性腸胃炎占比最高，而上半年諾羅病毒腹瀉群聚通報...

你「鼠」我活？台中連鎖火鍋店有老鼠 中市食安處將稽查

有網友到台中市南區1家火鍋店用餐，在自助吧台看到1隻老鼠來回跑，還咬了1塊疑似豆皮的食材，她說，大家外食要小心，「不是你...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。