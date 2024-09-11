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台鐵、高鐵2024國慶疏運加開班次 今起開放搶票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年10月9日至10月14日共6天國慶疏運期間，台鐵全線加開各級列車共計56班，而高鐵公司則加開91班次列車，雙鐵疏運車票即日起開放購票。圖為台鐵示意圖。記者曾原信／攝影
今年10月9日至10月14日共6天國慶疏運期間，台鐵全線加開各級列車共計56班，而高鐵公司則加開91班次列車，雙鐵疏運車票即日起開放購票。圖為台鐵示意圖。記者曾原信／攝影

迎接雙十國慶，自10月9日至10月14日，規畫為期6天的國慶疏運期間，台鐵公司全線加開各級列車共計56班，而高鐵公司則加開91班次列車，雙鐵疏運車票即日起開放購票。

台鐵表示，因應今年國慶假期疏運旅客需要，疏運期間全線加開各級列車共計56班，包含台北-台東EMU3000型自強號列車8班、彰化-台北-台東EMU3000型自強號列車2班、台北-高雄-台東EMU3000型自強號4班、七堵-彰化EMU3000型自強號直達車2班、七堵-高雄EMU900型區間快車6班。

另外，台鐵指出，為加強疏運旅客，國企疏運期間暫停法售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。相關加開列車車次、時刻，即時起可於台鐵公司官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

高鐵部分，台灣高鐵公司表示，今年國慶疏運期間共加開91班次列車（南下46班、北上45班），總計6天提供1048班次的旅運服務，疏運期間各車次列車自今天凌晨零時起開放購票。

高鐵指出，疏運期間各車次均配置2至8節不等的自由座車廂，規畫搭乘自由座的旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上的自由座資訊，並建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，直接持購票手機感應QR code進站搭車。

高鐵提醒，10月9日（三）南下的1337、1269車次；10月11日（五）南下的1269車次；10月13日（日）北上的1336、1698、1296車次，此6車次僅提供11至12車作為自由座車廂。

同時，上述6車次抵達端點站（左營站／南港站）的時間，將超過凌晨零時（最晚至晚間0時30分抵達端點站），搭乘上述車次的旅客，需留意到站時間，並預先安排到站後的交通接駁，以確保行程順暢。

自由座

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