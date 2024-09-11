新北查中秋禮盒疑過度包裝 鼎泰豐、老協珍「盒子太大」都上榜

鼎泰豐鳳梨酥盒子內裝了十個，包裝體積太大違反規定。圖／新北市環保局提供

中秋節將至，送禮正夯，新北市環保局針對市面常見禮盒品牌展開過度包裝稽查，200件禮盒中，發現10件禮盒疑似有過度包裝情形，包括知名品牌鼎泰豐鳳梨酥、老協珍熬雞精等都入列，包裝體積比值量測結果或包裝層數不符規定，將依資源回收再利用法規定告發，最重可罰15萬元罰鍰，並命限期改善。

新北市環保局表示，據資源回收再利用法第13條、第14條及中央公告「限制產品過度包裝」法規，管制糕餅禮盒、加工食品、化妝品、酒類及電腦程式著作光碟等5大類產品禮盒，包裝體積比值均應小於1；化妝品、加工食品及酒類禮盒之包裝層數依規定應在2層以下，糕餅類及電腦程式著作光碟類禮盒應在3層以下，違者可處3萬元至15萬元罰鍰。

環保局說明，本次抽查200件禮盒中，包含60件糕餅、51件加工食品、81件酒類及8件化妝品，查獲10件商品疑似有過度包裝情形，違規情節均為包裝體積比值量測結果大於1。

環保局說，其中以加工食品類別違規占比最高，計有8件，分別是鼎泰豐鳳梨酥、NAKERY鳳梨酥-香草、老協珍熬雞精7入、老協珍熬雞精暖薑14入、星巴克特選系列-家享隨行咖啡禮盒、白蘭氏雙認證雞精禮盒、天地合補Advanced金盞花葉素濃縮飲、得意的一天極選酪梨油禮盒；其次為酒類2件，分別為人頭馬vsop特優香檳干邑及星崎珍藏波本愛爾蘭威士忌。

環保局說，除老協珍熬雞精7入、老協珍熬雞精暖薑14入等2件禮盒公司所在地位於新北市，將由新北依法開罰外，其餘8件禮盒將函轉公司設籍所在地主管機關查處。

環保局呼籲，業者在禮盒產品推出前，務必審慎檢視產品包裝，並定期自主抽驗，以免觸法。也呼籲民眾於選購禮盒時應掌握「一多三少」原則─即「產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少」，且不論在實體店面或網路選購，盡可能選擇循環包裝、原箱出貨禮盒，響應源頭減量，保護環境。

鼎泰豐鳳梨酥盒子內裝了十個，包裝體積太大違反規定。圖／新北市環保局提供