搶攻2025世壯運觀光潮 紀念套卡任遊北台灣

2025雙北世界壯年運動會將在明年5月17日至5月30日舉辦，台北市觀傳局強打北台灣遊程，推出限量3000份自購版「2025雙北世壯運好玩卡」，結合場館所在縣市及周邊20個熱門景點，持卡任選3個景點體驗。觀傳局表示，卡片於9月18日上午10點預購。

台北市觀傳局介紹，「2025雙北世壯運好玩卡」卡面以吉祥物「壯寶Strong」圖樣設計，並以「北」字為意象，象徵雙主辦城市、台北市及新北市，同時卡片也是交通卡，加值後可搭乘大眾交通工具，還能在超商、超市等商家購物進行小額付款。

為了鼓勵報名，觀傳局推出前3000名報名且完成繳費的外國籍參賽者，贈送「2025雙北世壯運好玩卡」紀念版。同時，北北基好玩卡官網也推出限量3000份的自購版卡片，預購價1220元。

觀傳局說，該卡使用期間為2025年5月1日至6月15日，內容結合台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、基隆市及宜蘭縣共20個熱門景點及特色體驗活動選項，持卡可任選3個景點或體驗，彈性規畫專屬自己的小旅行。

另一方面，「2024 MATTA FAIR」馬來西亞國際旅遊展9月6日開展，今年由台北市府秘書長李泰興、觀光傳播局長王秋冬率業者前往與會，會場中也推廣「2025雙北世界壯年運動會」報名，也針對新加坡及馬來西亞旅客專屬的台北旅遊住宿優惠方案。

觀傳局說，即日起至11月30日前，星馬旅客只要出示護照或相關證件，即可享有房價9折優惠，還有贈送豐盛早餐等優惠措施，並針對穆斯林朋友提供相關旅遊配套，讓穆斯林旅客在用餐和住宿方面都能享有友善服務。