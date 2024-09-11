快訊

賀川首次交鋒結束！賀錦麗強勢猛攻 川普被激怒淪防守下風

失事幻象飛官謝沛勳「勇敢又幸運」 急診部主任曝傷勢

半導體風雲／盛世背後暗潮洶湧 台廠如何應對3大挑戰？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶攻2025世壯運觀光潮 紀念套卡任遊北台灣

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
以2025雙北世壯運賽會吉祥物「壯寶Strong」。紀念版（左）、自購版（右）。圖／台北市觀光傳播局提供
以2025雙北世壯運賽會吉祥物「壯寶Strong」。紀念版（左）、自購版（右）。圖／台北市觀光傳播局提供

2025雙北世界壯年運動會將在明年5月17日至5月30日舉辦，台北市觀傳局強打北台灣遊程，推出限量3000份自購版「2025雙北世壯運好玩卡」，結合場館所在縣市及周邊20個熱門景點，持卡任選3個景點體驗。觀傳局表示，卡片於9月18日上午10點預購。

台北市觀傳局介紹，「2025雙北世壯運好玩卡」卡面以吉祥物「壯寶Strong」圖樣設計，並以「北」字為意象，象徵雙主辦城市、台北市及新北市，同時卡片也是交通卡，加值後可搭乘大眾交通工具，還能在超商、超市等商家購物進行小額付款。

為了鼓勵報名，觀傳局推出前3000名報名且完成繳費的外國籍參賽者，贈送「2025雙北世壯運好玩卡」紀念版。同時，北北基好玩卡官網也推出限量3000份的自購版卡片，預購價1220元。

觀傳局說，該卡使用期間為2025年5月1日至6月15日，內容結合台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、基隆市及宜蘭縣共20個熱門景點及特色體驗活動選項，持卡可任選3個景點或體驗，彈性規畫專屬自己的小旅行。

另一方面，「2024 MATTA FAIR」馬來西亞國際旅遊展9月6日開展，今年由台北市府秘書長李泰興、觀光傳播局長王秋冬率業者前往與會，會場中也推廣「2025雙北世界壯年運動會」報名，也針對新加坡及馬來西亞旅客專屬的台北旅遊住宿優惠方案。

觀傳局說，即日起至11月30日前，星馬旅客只要出示護照或相關證件，即可享有房價9折優惠，還有贈送豐盛早餐等優惠措施，並針對穆斯林朋友提供相關旅遊配套，讓穆斯林旅客在用餐和住宿方面都能享有友善服務。

台北市政府組團業者全力推廣台北觀光搶攻星馬旅遊市場。圖／台北市觀光傳播局提供
台北市政府組團業者全力推廣台北觀光搶攻星馬旅遊市場。圖／台北市觀光傳播局提供

觀傳局 馬來西亞

延伸閱讀

國慶晚會傳黃妃、翁立友獻唱 北市觀傳局：規畫中

江蕙復出登大巨蛋唱國慶 北市觀傳局：開放民眾索票

柯規蔣不隨！北市敬師禮金恢復2000元 秘書長「這原因」喊話新北跟進

亞洲第二！台北夜經濟亮眼 旅遊業：三點當賣點

相關新聞

輕颱貝碧佳生成中秋另有熱帶擾動發展 吳德榮曝影響

熱帶擾動持續發展，除了輕颱貝碧佳昨晚生成，中秋節另有熱帶擾動發展，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象....

台鐵票價調漲未定 高鐵凍17年也想漲

台鐵票價廿九年未漲，昨天下午台鐵召開董事會討論票價合理化方案，董事會認為缺乏票價調整理由及其配套措施等評估資料，退回營運...

星宇大阪航班指示燈號異常折返桃機 晚間重新起飛

星宇航空JX822台北-大阪航班今天上午10點15分起飛，途中因航機指示燈號異常，折返桃園機場檢修，星宇航空說明，為確保...

鐵公路一再中斷 交長訂花東3小時疏運SOP

蘇花崇德至和仁段鐵公路本月八日因強降雨出現土石流，鐵公路一度中斷，交通部長陳世凱表示，未來只要有狀況，三個小時內就要啟動...

單周逾13萬人腹瀉就醫 創5年新高

上周因腹瀉至門、急診就醫人數逾十三萬，創五年來同期新高，感染諾羅病毒引發急性腸胃炎占比最高，而上半年諾羅病毒腹瀉群聚通報...

你「鼠」我活？台中連鎖火鍋店有老鼠 中市食安處將稽查

有網友到台中市南區1家火鍋店用餐，在自助吧台看到1隻老鼠來回跑，還咬了1塊疑似豆皮的食材，她說，大家外食要小心，「不是你...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。