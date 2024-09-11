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長知識！高級、特級鹽巴差在哪？台鹽親揭答案：料理要用「這款」

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友不懂「高級碘鹽」、「特級碘鹽」的差異。聯合報系資料照／記者林佳彣攝影
女網友不懂「高級碘鹽」、「特級碘鹽」的差異。聯合報系資料照／記者林佳彣攝影

鹽巴是日常生活中，很常會用到的調味料。最近有一名女子在超市看到台鹽販賣的鹽巴，分為「高級碘鹽」、「特級碘鹽」兩種，讓她很好奇「到底差在哪？」，台鹽的小編也曾經替大家解答過。

女網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文，她表示在逛超市的時候，每次都看到鹽巴有分為「高級碘鹽」、「特級碘鹽」兩種，內心都會很想問「為啥要分不同名字，到底差在哪？」

網友也留言表示，「不管高級、特級，加碘比較重要」、「一直也有相同疑問...」、「不用記那麼多，最簡單的方法…看外袋就知道要買什麼鹽， 有魚蝦、蔥及高麗菜圖案的，就是煮菜用的，沒有的話就是用在洗滌、醃東西用的」。

另外台鹽的臉書也曾經提供正解兩者間的差異在於，高級碘鹽為一般用鹽，而特級碘鹽則是添加了海水濃縮礦物質液，內含的礦物質成份可幫助增加料理口感，故建議如料理使用可選用特級碘鹽，醃漬及洗滌蔬果則則使用高級碘鹽。

鹽巴

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