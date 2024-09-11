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突破急性腎損治療 部桃、陽明交大發現草本修復成分

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
陽明交大副教授張婷婷（前排左起）、北醫教授陳肇文、部桃副教授蔣智宏與實驗室三位博士生與助理合力找出治療急性腎損傷草本成分。圖／衛福部桃園醫院提供
陽明交大副教授張婷婷（前排左起）、北醫教授陳肇文、部桃副教授蔣智宏與實驗室三位博士生與助理合力找出治療急性腎損傷草本成分。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院與陽明交大研究團隊合作，發現天然植物成分 Diosgenin（ 山藥薯蕷皂素）對急性腎損傷有保護作用，有助預防損傷進衍生為慢性腎病變，這一突破被視為能為腎臟治療帶來全新契機。

部桃泌尿外科醫師副教授蔣智宏與陽明交通大學藥理所副教授張婷婷領導的研究團隊，再研究腎臟損傷治療過程中，發現來自天然植物的成分Diosgenin能有效保護腎臟，並在防止急性腎損傷惡化為慢性腎衰竭方面顯示出極大潛力。這項研究已於今年8月發表在國際知名期刊Journal of Agricultural and Food Chemistry。

蔣智宏說明，急性腎臟損傷（AKI）可由多種原因引起，但現有治療手段有限，通常只能盡早移除致病因素，防止腎功能進一步惡化。臨床上常見的一種情況是，在切除腎臟腫瘤手術時，為防止過多出血，需暫時夾住腎動脈，造成腎臟短暫缺血。這種「缺血-再灌注」過程常導致不可避免的急性腎損傷，並可能發展為慢性腎病。然而，目前解決這方面問題的方案十分有限，只能嘗試縮短缺血時間或選擇部分夾住腎動脈，但風險仍然存在。

蔣智宏、張婷婷專注於改善「缺血-再灌注」引發的急性腎損傷，研究顯示，Diosgenin 這種來自天然植物的成分能有效降低腎臟氧化壓力、減輕發炎反應、抑制纖維化及細胞凋亡，進而保護腎臟功能，並減少急性腎損傷進一步惡化成慢性腎病變的風險。

部桃說明，造成急性腎臟損傷的原因有很多種，臨床上對於已經造成急性腎臟損傷幾乎無法有效治療，只能盡早去除致病因子讓現有的腎臟功能不再惡化。泌尿外科在治療局部性中小型（4至7公分以下）腎臟腫瘤，可以安排健保給付的達文西腎臟部分切除手術，手術中為了避免失血過多現象，在腫瘤切除前，必須暫時將腎動脈夾住呈現暫時性缺血狀態，等腫瘤切除好、止血完成、腎臟重新縫合好後，再將腎動脈夾移除恢復供血，這過程就會無可避免的發生或多或少 「缺血-再灌注」 的急性腎損傷現象。

臨床上解決方法有二，一是將手術時間（缺血時間）盡量縮短，二是如果可能就只夾部分的腎動脈，但有出血就會比較凶猛的顧慮，其餘就沒有其他有效的腎臟保護方法。這次發現為急性腎臟損傷的治療帶來了新的希望，也為未來腎臟保護的研究與應用提供了嶄新的方向。

手術 腎臟 腫瘤

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