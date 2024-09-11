不是有買就好！10大除濕機、空氣清淨機常見迷思 錯誤使用恐賠了健康

一不小心白忙一場？

空氣品質和濕度環環相扣，但可別以為擺了空氣清淨機、除濕機就有保庇！台灣一年四季濕度都高達70至80%，空氣中侵蝕健康的PM2.5、油煙氣體、塵蟎微粒將更容易附著，若使用方式不正確，效能將大打折扣，不僅居住環境深受影響，更白白花了銀子、卻賠了健康。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，幫你整理出網友最容易犯的十大迷思，一起來避雷吧！

No.1 沒有過敏體質，就不需要清淨機

LG提供

許多人認為自己沒有過敏體質，空氣清淨機就可有可無，據美國環保署指出，其實室內空氣比大馬路還髒5倍！「空氣不流通」正是造成室內空汙的主因，讓灰塵、二手菸、清潔劑、化妝品、黴菌、塵蟎、動物毛髮、甲醛等物質全部鎖在密不通風的空間裡，長期導致空氣混濁，乾淨空氣更難流動，無時無刻影響我們的健康。根據世界衛生組織（WHO）研究指出，PM2.5非常微小，能直接進入肺部、深入細支氣管，長期暴露在這些微粒之下，可能會引發心血管疾病、呼吸道問題，甚至增加肺癌的風險。

所以，擁有一台空氣清淨機，就像給自己和家人多了一層健康的防護罩，不僅能夠提升家中的空氣品質，還能有效過濾掉讓人不適的灰塵、花粉、黴菌等，像是不少人討論LG的PuriCare™ 360°空氣清淨機，它擁有業界領先的AI感測技術，自動偵測空氣中的汙染源，更重要的是，它可以吸入來自 360度各方向的骯髒空氣，搭配頂部的循環扇，零死角淨化室內空氣。實驗證明，它內附的多重過濾系統可以去除99.99%的細菌，更貼心的是還有專屬寵物的貼心設計，例如寵物模式可以快速吸附低處懸浮毛髮外，多重濾網內的光觸媒活性碳濾網也能有效去除異味，獲得不少飼主的讚賞，網友表示「對於寵物毛多我覺得很好用」、「寵物功能加強大大加分啊」。

No.2 有買就安心，不用考量空間大小

LG提供

你有沒有想過，你家的空間大小真的適合目前使用的除濕機嗎？很多人在購買除濕機時，往往忽略了這一關鍵因素，導致除濕效果不如預期，甚至電費增加不少，這讓不少網友事後大嘆「買太小就真的沒救了，而且除濕機運轉起來也會很吃力」、「除濕機功率蠻重要的，可以省很多時間！」

其實，挑選合適的除濕機並不難，經濟部能源署粉絲團提供了一個簡單的選購公式：「坪數 X 3.3平方公尺 X 0.24公升=每日最大除濕量（L）」，只有選對了，除濕機才能真正發揮效用，讓你的家保持乾爽又節能。

如果你擔心大容量除濕機過於笨重、難以移動或噪音過大，LG Puricare™ 雙變頻除濕機或許是你需要的解決方案，這款除濕機採用雙迴轉變頻壓縮機和變頻馬達，讓除濕速度更快、效率更高，並且節能省電，更棒的是，它配備了360度滑順滾輪，移動起來輕鬆自如，常見網友分享「這台除濕機真的超適合女生的」、「喜歡水箱可以單手提取倒水超方便」。

No.3 沒下雨就不用除濕

示意圖／ChatGPT

每到下雨天，才會猛然想起要打開除濕機。但在台灣這樣的海島國家，濕度高得驚人，不能光靠天氣來決定是否除濕，即使晴空萬里，室內的濕氣還是可能偷偷上升，網友指出「我以前也覺得沒下雨濕度應該不高，但是家居裝潢老是發霉，放了濕度計才知道都破70」、「即使不下雨，有時候很悶，濕度也是很高啊」。

除濕不能只在下雨天，而是應該融入日常習慣，秀傳紀念醫院中醫部邱伯恩醫師解釋，濕度達70%時最適合黴菌生長，塵蟎喜歡在70%或以上的濕度條件下繁殖，只要將相對濕度降低至60%以下，就可以有效減少塵蟎。大家不妨在家放一個濕度計隨時觀察，讓空氣時刻保持乾爽，不僅能讓家具和衣物保持最佳狀態，更能讓自己每天都享受清新與舒適的環境。

No.4 每種清淨機效果都差不多

LG提供

大家是不是也有這樣的經驗，走進家電行挑選空氣清淨機時，總覺得每台都差不多，隨便挑一台就好？其實，選擇空氣清淨機可不能這麼馬虎，既然要花錢買空氣清淨機，當然要選擇最適合自己的，才能真正發揮作用，產品不只要用更要用對。

比方說過敏的人對空氣中的微小顆粒特別敏感，適合選擇有HEPA13等級濾網的機種才能有效過濾；如果你家裡有寵物，那麼就需要特別注意除臭和吸附毛髮的功能；至於新手爸媽們，最在意的當然是寶寶的皮膚健康和呼吸的空氣質量了，因為嬰兒的免疫系統還不夠完善，對空氣中的細菌和病毒特別敏感，像是PuriCare™ AeroTower Hit風革機結合風扇與空氣清淨機的功能可說是新手爸媽的福音，不僅操作簡單，還有10段風力選擇，無論是需要暖風還是涼風，都能輕鬆調整；最重要的是，它的運轉聲比圖書館更安靜，對於容易被聲音驚醒的寶寶來說，這台機器的極低噪音設計，讓你晚上開著也不怕吵醒寶寶，網友分享「暖風速度蠻快的，拆濾網也很簡單方便」、「真的是超超超超超超超安靜，聲音就像沒開」。

No.5 開除濕機就可有空氣清淨效果

LG提供

有些網友會認為，只要開除濕機就能淨化空氣，也有人會選擇多功能的產品，認為節省空間和成本、相當便利，但這兩者皆存有迷思！除濕機無法淨化空氣、一機多用也未必能達到專機專用的最佳效果，網友提到「這類產品應該還是樣樣通，樣樣不精」、「雙效合一的產品效能比較差」。

舉例來說，專門的空氣清淨機通常擁有更強大的過濾系統，能夠更有效地捕捉空氣中的微小汙染物；同樣地，專用的除濕機則更能專注於快速降低室內濕度，防止霉菌滋生，如果把這兩者功能合併，機器雖然具備多重功能，但在每個單一功能的效能上可能會有所妥協。

因此，如果你對居家環境的每個細節都有高標準要求，又擔心坪數不足放不下太多家電，一上市就話題度超高的LG PuriCare™ AeroFurniture新淨几就是一個好選擇，不僅是空氣清淨機，還兼具茶几的功能，讓你在擁有清新空氣的同時，也擁有實用的桌面空間，值得一提的是，它還附帶氛圍燈和無線充電功能，晚上看書或放鬆時，有柔和燈光相伴，手機也能隨手充電，這對於小空間來說，既節省空間又提升了居家質感，真是一物多用的好選擇。

No.6 不固定更換耗材也沒差

有沒有發現，家裡的空氣清淨機或除濕機明明開了一整天，卻感覺效果不如預期？其實，這可能不是機器的問題，而是我們自己忘了照顧它們！相當多人在使用這些家電時，常常忽略了一個重要環節——汰換耗材。

像是濾網、濾芯這些看似不起眼的小東西，卻是維持家電運作效果的關鍵，當耗材積塵過多時，過濾效果會大打折扣，無法達到過濾目的，這不僅會讓你家的空氣品質變差，還可能讓原本期待改善的環境變得更糟糕，至於多久該換一次，網友表示「覺得髒就可以換了吧」、「什麼時候要換要看你的環境，指示燈單純參考用而已」。

下一次當你按下開關時，不妨先問問自己濾網多久沒換了？耗材是不是該檢查了？也許只需花幾分鐘，就能讓你的家電恢復最佳狀態，真正做到省電又健康，避免沒有達到應有的效果。

No.7 有人在才打開清淨機

你是否也覺得回家再開啟空氣清淨機或除溼機就夠了？這可是相當常見的迷思！空氣中的汙染物並不會因為沒人在家就停止入侵，即使窗戶緊閉，細小的粉塵和有害氣體依然會悄悄滲透進來，更因空氣不流通難以排除，需要時間去過濾和淨化，若等到人進屋後才開啟，甚至等到感覺空氣不對勁才打開清淨機，其實已經太晚了，因此不如提前開啟，讓它持續運作，確保回到家就能有清新空氣。清淨機及除濕機也並非開啟一段時間就「夠了」，因為室內空氣中的危險因子並沒有停止製造，例如煮菜、點香氛蠟燭、拜拜…等，室外的髒空氣也不斷滲透，應該養成長時間或提前開啟的習慣；空氣濕度更會因天氣變化隨時影響，若一到理想濕度就立刻關掉，室內濕度很快又會回升到容易發霉的狀態。

說到提前開空氣清淨機，現在不少產品都能透過App遠端操控，像是LG的ThinQ App就受到不少網友的讚賞，「下班前開啟不錯用」、「LG的最穩定，整合也完整」，到家前提前透過App開啟行程，更可以一次掌握家中所有LG產品，天天讓乾淨又清新的空氣迎接你回家！

No.8 密閉空間不需要清淨機

有些人認為，只要把窗戶關緊，就能把外面的髒空氣擋在外頭，家裡自然也就不需要空氣清淨機了，對吧？聽起來好像很有道理，但事實卻沒那麼簡單。即使窗戶關得再緊，室內的空氣品質也未必如我們想像中那麼好。美國環保署曾指出，室內的空氣汙染是室外的2到5倍，而《自然》雜誌的一份醫學研究報告也顯示，每年因室外空汙而死亡的人數約為330萬，但室內空汙導致的死亡人數竟然高達350萬人左右！

不少人因為外面空汙嚴重，所以選擇緊閉門窗，但試想一下，當你長期關著窗戶時，是否會有空氣很悶、很混濁的感覺？那就是因為室內缺乏新鮮空氣的結果。而空氣清淨機的存在，正是為了解決這個問題，即使在窗戶緊閉的狀態下，也能保持空氣的流通與清新，網友分享「開空氣清淨機，不開窗＋1」、「我們家平時是不開窗的，家裡沒有空氣清淨機真的不行欸」。

No.9 不用買除濕機，直接開冷氣就好

pixabay

「開冷氣就能除濕，何必多買一台除濕機呢？」這個想法並不完全正確。雖然冷氣的確能達到一定的除濕效果，但這樣做既耗電除濕效率低，而且長時間開著，反而會讓電費飆升。

日前有網友以「冷氣可以除濕還需要買除濕機嗎」為題，引起網友熱烈討論，原Po提到，由於家中空間有限，再加上覺得有些除濕機運轉時聲音過大，因此他好奇，既然冷氣本身配有PM2.5濾網和抑菌功能，是否只要選擇性能較好的冷氣，就不必另外購買除濕機，大部分網友認為除濕還是應該由專門的除濕機來負責，「需要，功能不太一樣」、「冷氣除濕會超冷，除濕效果很差」、「要維持全天濕度的話，除濕機才會省電」。因此，冷氣和除濕機應各司其職，透過合理分配冷氣與除濕機的使用，既能節省電力，又能提升生活品質。

No.10 人跟除濕機不能共處一室

關於人跟除濕機能否共處一室的問題，一直是網友們討論的焦點。過去有網友表示「皮膚真的會感覺好乾」、「乾到某種程度會變異成枯樹人」，所以覺得人機不能共處一室，這些擔憂大多來自於早期的除濕機無法設定濕度，容易過度除濕，確實可能讓空氣變得太乾燥，導致皮膚和呼吸道不適。

隨著科技的進步，市面上已有許多除濕機具備智能濕度設定功能，能自動調節至理想的濕度範圍，有效避免過度乾燥；台電公司也指出，因為人體最舒適的濕度約為60%，若除濕機能將濕度設定在55至65%，這樣的情況下人和除濕機可以待在同個空間；如果擔心機器太吵無法長期開啟，則可以挑選具有靜音模式的除濕機，即便睡覺時開啟也不必擔心受到干擾，一夜好眠。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年08月08日至2024年08月06日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

家事小幫手登場！購買洗脫烘、洗乾衣機最在意的點Top 10

電價調漲又遇夏天腳步近 揪6大隱藏吃電怪獸幫你省荷包

除濕機自燃起火！54款除濕機即刻停用 這動作恐造成火災危險

家事懶人救星！智慧新型態打掃神機TOP 5 爽當沙發馬鈴薯

開除濕機做「1動作」網喊：浪費電！ 節電5步驟每年可省下千元