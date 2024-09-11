賈新興：颱風貝碧佳周末影響琉球 下周恐還有1到2個颱風

菲律賓東方到南海是一大片低氣壓，台灣仍處大低壓環流內，中旬到下旬有多個熱帶系統可能發展。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，14日前苗栗以南天氣相對不穩定；第13號颱風貝碧佳預估周末影響琉球群島。

賈新興說，TD15向西北朝浙江前進，已經登陸中國大陸長江口，發展成颱機會低。昨日晚上8時第14號熱帶性低氣壓增強為第13號颱風貝碧佳，發展環境比較好，各國預測路徑大致相同，往琉球移動，但日本預測是往韓國跑，目前資料顯示，周六及周日會影響琉球群島一帶。

賈新興指出，歐洲模式預測，14日至15日菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓，有機會於16日發展為第14號颱風葡萄桑，19日會往日本琉球、九州及四國跑。但如果是AI模式預測，則會有兩個颱風發展，分別是葡萄桑和蘇力，一個往琉球移動，一個往南海跑，他研判只有一個颱風。他也說，颱風預測如果超過三天，路徑變化大，會超過兩百公里，時間近一點再看即可。

最近天氣，賈新興說，12日清晨花東沿海有零星短暫雨，午後苗栗以南及花東有局部短暫雷陣雨。13日午後苗栗以南有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。14日清晨基隆及東北角有零星短暫雨，苗栗以南沿海有零星短暫雨，午後新竹以南及宜花東有零星短暫雷陣雨。15日桃園以北及宜蘭有零星短暫陣雨，午後西半部及宜蘭有局部短暫陣雨。

賈新興指出，16日苗栗以北有局部短暫陣雨， 午後南投以南山區及花東山區有零星短暫陣雨。17日竹苗沿海及宜花沿海有零星短暫陣雨，午後苗栗以南及花東有局部短暫陣雨。18日午後臺中以南及宜蘭有零星短暫陣雨。19日桃園以北沿海有零星短暫陣雨，午後北部山區及中南部山區有零星短暫陣雨。20日午後北部山區、宜花及高屏有零星短暫陣雨。賈新興說，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。