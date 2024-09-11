快訊

台新、新光金擬調高換股比例 新光金跳空大漲

不斷更新／ 賀錦麗批川普替富人減稅 提美晶片業「台灣也中槍」

61歲翁家明與嫩妹相約攀岩 女方身分被底是生技千金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賈新興：颱風貝碧佳周末影響琉球 下周恐還有1到2個颱風

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
颱風貝碧佳預估路徑。擷取自中央氣象署網站
颱風貝碧佳預估路徑。擷取自中央氣象署網站

菲律賓東方到南海是一大片低氣壓，台灣仍處大低壓環流內，中旬到下旬有多個熱帶系統可能發展。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，14日前苗栗以南天氣相對不穩定；第13號颱風貝碧佳預估周末影響琉球群島。

賈新興說，TD15向西北朝浙江前進，已經登陸中國大陸長江口，發展成颱機會低。昨日晚上8時第14號熱帶性低氣壓增強為第13號颱風貝碧佳，發展環境比較好，各國預測路徑大致相同，往琉球移動，但日本預測是往韓國跑，目前資料顯示，周六及周日會影響琉球群島一帶。

賈新興指出，歐洲模式預測，14日至15日菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓，有機會於16日發展為第14號颱風葡萄桑，19日會往日本琉球、九州及四國跑。但如果是AI模式預測，則會有兩個颱風發展，分別是葡萄桑和蘇力，一個往琉球移動，一個往南海跑，他研判只有一個颱風。他也說，颱風預測如果超過三天，路徑變化大，會超過兩百公里，時間近一點再看即可。

最近天氣，賈新興說，12日清晨花東沿海有零星短暫雨，午後苗栗以南及花東有局部短暫雷陣雨。13日午後苗栗以南有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。14日清晨基隆及東北角有零星短暫雨，苗栗以南沿海有零星短暫雨，午後新竹以南及宜花東有零星短暫雷陣雨。15日桃園以北及宜蘭有零星短暫陣雨，午後西半部及宜蘭有局部短暫陣雨。

賈新興指出，16日苗栗以北有局部短暫陣雨， 午後南投以南山區及花東山區有零星短暫陣雨。17日竹苗沿海及宜花沿海有零星短暫陣雨，午後苗栗以南及花東有局部短暫陣雨。18日午後臺中以南及宜蘭有零星短暫陣雨。19日桃園以北沿海有零星短暫陣雨，午後北部山區及中南部山區有零星短暫陣雨。20日午後北部山區、宜花及高屏有零星短暫陣雨。賈新興說，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

賈新興指出，14日至15日菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓，有機會於16日發展為第14號颱風葡萄桑。擷取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
賈新興指出，14日至15日菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓，有機會於16日發展為第14號颱風葡萄桑。擷取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
賈新興指出，AI模式預測，16日會有兩個颱風發展，分別是葡萄桑和蘇力，但他研判只有一個颱風。他也說，颱風預測如果超過三天，路徑變化大，會超過兩百公里，時間近一點再看即可。擷取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
賈新興指出，AI模式預測，16日會有兩個颱風發展，分別是葡萄桑和蘇力，但他研判只有一個颱風。他也說，颱風預測如果超過三天，路徑變化大，會超過兩百公里，時間近一點再看即可。擷取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

琉球 賈新興 颱風

延伸閱讀

颱風接力？賈新興：颱風「葡萄桑」下周可能生成 下旬全台降雨機率偏多

又有雙颱？賈新興：13號「貝碧佳」14號「葡萄桑」此時有機會發展

貝碧佳颱風將生成？ 賈新興估下周這2天有機會

大雨要來了！賈新興：周六台南以南較大雨勢且下比較久

相關新聞

輕颱貝碧佳生成中秋另有熱帶擾動發展 吳德榮曝影響

熱帶擾動持續發展，除了輕颱貝碧佳昨晚生成，中秋節另有熱帶擾動發展，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象....

台鐵票價調漲未定 高鐵凍17年也想漲

台鐵票價廿九年未漲，昨天下午台鐵召開董事會討論票價合理化方案，董事會認為缺乏票價調整理由及其配套措施等評估資料，退回營運...

星宇大阪航班指示燈號異常折返桃機 晚間重新起飛

星宇航空JX822台北-大阪航班今天上午10點15分起飛，途中因航機指示燈號異常，折返桃園機場檢修，星宇航空說明，為確保...

鐵公路一再中斷 交長訂花東3小時疏運SOP

蘇花崇德至和仁段鐵公路本月八日因強降雨出現土石流，鐵公路一度中斷，交通部長陳世凱表示，未來只要有狀況，三個小時內就要啟動...

單周逾13萬人腹瀉就醫 創5年新高

上周因腹瀉至門、急診就醫人數逾十三萬，創五年來同期新高，感染諾羅病毒引發急性腸胃炎占比最高，而上半年諾羅病毒腹瀉群聚通報...

你「鼠」我活？台中連鎖火鍋店有老鼠 中市食安處將稽查

有網友到台中市南區1家火鍋店用餐，在自助吧台看到1隻老鼠來回跑，還咬了1塊疑似豆皮的食材，她說，大家外食要小心，「不是你...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。