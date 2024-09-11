秋節文旦供貨充裕價格上漲 農糧署提供選果挑「三」檢「視」秘訣

下周二秋節，今年無秋節連假，許多北漂南漂民眾周休假日提早返鄉團圓、烤肉，帶動秋節應景文旦及水果禮盒買氣，嘉義市果菜市場水果供貨充裕，需求平穩，文旦平均價每公斤26元、高接梨77元、甜柿88元、火龍果58元，青果價格較往年偏高，上增約2成左右。

果菜市場說，本月交易量估計約2100公噸，日平均量約70公噸，價量平穩，供需正常，較往年同期變動不大，價格部分因消費力不振相對偏弱，文旦柚，梨子，蘋果禮盒量增，較前年平穩。秋節前除果農及水果承銷商旺季，到果菜市場採買水果禮盒民眾增加。

農糧署南區分署說，想挑好文旦，應挑「三」檢「視」，觀形狀、看外表、稱重量；察「顏」觀「色」，濃綠色再等等、淡黃色速品嘗；「收」、「放」自如，沒吃完放冰箱，還沒吃放陰涼，經過辭水，文旦更香甜美味。最重要的是要有產銷履歷，可以吃的安全又安心。

農糧署南區分署表示，秋節月圓人團圓，柚農白露前忙採收，柚子白露前後1個月生產，尤其是台南、嘉義等地適合生長，白露前10天起陸續採收，是最佳賞味期；農民改善栽培管理技術，參與產銷履歷驗證，一切努力只為了讓消費者食用安全優質的柚子，食用當令產銷履歷果品，不僅消暑健康，也幫助節能減碳，支持環境永續。