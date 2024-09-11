颱風貝碧佳周末接近 天氣風險：南北天氣兩樣情

昨天凌晨在關島附近生成的熱帶性低氣壓，昨晚增強為今年第13號颱風貝碧佳。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，貝碧佳往西北方向移動，在各個預報模式資料中沒有太大分歧，各國預測路徑大致相同，將在周日經過琉球海域進入東海，下周一就會登陸浙江，移動過程中與台灣陸地有一定的距離，預估整體影響相對有限，不過周日到下周一最接近的時候，北部會受到外圍環流雲系影響，有局部短暫陣雨機會，沿海也要留意長浪影響。

歐宗學指出，周末期間天氣會有明顯南北差異，主要原因是貝碧佳颱風逐漸接近台灣東北至北方外海，北部不定時有局部短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨。下周一颱風登陸浙江逐漸減弱遠離後，北部地區天氣會很快轉好，中南部及東部地區仍有午後雷陣雨機會。

至於昨天在台灣東北方海面生成的熱帶性低氣壓，歐宗學指出，目前已經來到台灣北方海面，結構仍鬆散不對稱且已接近浙江沿岸，預估進一步發展成颱機會已經降低，後續對台灣天氣也沒有明顯影響。

今天天氣整體不錯，歐宗學指出，熱帶性低氣壓在台灣北方活動，白天微弱偏西至西南風，夜間逐漸轉為偏東風環境，水氣偏少且穩定，預估各地天氣晴到多雲，午後山區附近仍有熱對流雷陣雨機會，仍可能有較大雨勢發生。沒有下雨的時候氣溫仍偏高，今天各地白天高溫有機會達33-35度，台北盆地、中南部近山區、花東縱谷地區要留意有極端高溫發生機會。

歐宗學指出，周四到周五台灣仍持續處於低壓帶環境中，在貝碧佳颱風靠近之前，大致是偏東轉東北風環境，迎風面東北角、東半部至恆春半島有短暫陣雨機會，午後山區及西半部地區有熱對流雷陣雨，由於水氣增多且不穩定度提高，可能有局部大雷雨發生，降雨熱區偏向中南部。北部平地天氣相對較穩定，由於東風明顯，背風側的西北部可能有背風沉降導致極端高溫發生。