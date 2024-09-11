熱帶低壓遠離午後防大雷雨 高溫可達35度上下

氣象署表示，今天隨著熱帶性低氣壓逐漸遠離，台灣各地及澎金馬皆為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，尤其高屏地區及各山區雨勢較明顯，有局部大雨發生機率。

中央氣象署指出，溫度方面，各地高溫普遍可達攝氏33至35度，局部會再更高一些，感受上仍高溫悶熱，外出請多補充水分。

位於浙江海面上的熱帶性低氣壓，持續向西北移動，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭及馬祖近海易有1.5米以上浪高，海邊活動請多加留意，預估上午會進入華中沿岸，強度會明顯減弱。

此外，另一位於關島東南方海面上的熱帶性低氣壓，於昨天晚間8時增強為第13號輕度颱風貝碧佳，凌晨2時距離鵝鑾鼻東南東方2650公里，預計未來朝西北方向前進，於本週末接近琉球群島附近；路徑仍有不確定性，欲前往琉球群島旅遊民眾，請隨時留意最新預報資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天環境風場為偏東風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。