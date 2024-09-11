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輕颱貝碧佳生成中秋另有熱帶擾動發展 吳德榮曝影響

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今中南部近山區午後有局部雷陣雨。本報資料照片
今中南部近山區午後有局部雷陣雨。本報資料照片

熱帶擾動持續發展，除了輕颱貝碧佳昨晚生成，中秋節另有熱帶擾動發展，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，兩個熱帶系統對台灣中秋節天氣皆無直接影響。但大氣環境複雜，應繼續觀察。

吳德榮指出，今(11))日2時中央氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，TD15向西北、朝浙江前進，對台無影響；第12號輕颱「貝碧佳」昨(10日)晚生成，預測向西北朝琉球前進、15日再進入東海，侵襲台灣機率低。最新(10日20時)歐洲模式(ECMWF)系集50次模擬路徑顯示，平均路徑與中央氣象署預測相近，但有個別路徑離台很近，仍需密切觀察。

吳德榮說，最新(10日20時)歐洲模式模擬顯示，下周二(17日)20時菲律賓東方海面另有擾動發展，兩個熱帶系統對台灣中秋節天氣皆無直接影響。不過，由於大氣環境複雜，各國模式模擬持續調整，應繼續觀察。

今日熱帶低壓(TD15)通過北部海面，吳德榮說，離台灣有段距離，各地區為多雲時晴、白天偏熱的天氣，中南部近山區午後有局部雷陣雨。各地區氣溫為北部22至36度、中部24至35度、南部23至36度及東部23至36度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明日至周六台灣東側有水氣移入，大氣不穩定，北部、東半部有局部降雨，午後易有強對流發展，有大雷雨的機率。下周日、一(15、16日)北部有局部短暫雨，午後山區偶有局部短暫陣雨。中秋節(17日)東半部雲量多，偶有局部短暫雨，西半部多雲時晴、午後山區偶有局部陣雨。

吳德榮指出，最新歐洲模式(ECMWF)系集50次模擬路徑顯示，「貝碧佳」平均路徑與台灣有距離，但仍有個別路徑離台很近的(左圖)。最新歐洲模式模擬顯示，下周二(17日)20時菲律賓東方海面另有擾動發展(右圖) (左圖擷自weathernerd，右圖tropical tidbits) 擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
吳德榮指出，最新歐洲模式(ECMWF)系集50次模擬路徑顯示，「貝碧佳」平均路徑與台灣有距離，但仍有個別路徑離台很近的(左圖)。最新歐洲模式模擬顯示，下周二(17日)20時菲律賓東方海面另有擾動發展(右圖) (左圖擷自weathernerd，右圖tropical tidbits) 擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

中秋節 吳德榮 颱風

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