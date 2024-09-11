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健康你我他／逃過拔牙痛 嵌牙後能啃硬芭樂

聯合報／ 文／吳一忠（嘉義水上）
利用「嵌牙」技術治療蛀牙後，連堅硬的芭樂都啃得動。圖／吳一忠提供
利用「嵌牙」技術治療蛀牙後，連堅硬的芭樂都啃得動。圖／吳一忠提供

某天牙齒痠痛，趕緊到牙科診所就醫，醫師診斷牙齒有蛀牙和裂痕，初步把蛀牙清理乾淨，再以補綴物填滿，因為發炎在牙齦深處，所以很難治癒，開立消炎止痛藥，叮嚀我不要咬硬物，萬一裂掉就要裝假牙了。

裝假牙前要先做根管治療（俗稱抽神經），大概三次，但我對抽神經有恐懼感，費時又耗精神，價錢也昂貴，詢問是否有替代法，醫師說因為破洞較大，以目前的技術，除了做假牙別無他法。

正巧小女返家，提到有一種「嵌牙」技術，不用反覆的挖洞、填補，最重要的是不用拔牙，自然牙可以保留，顏色和真牙相仿，比補牙還堅固耐用，讓我燃起一絲希望。

我找另一家牙科診所，醫師解釋是採用「陶瓷嵌體」，將一片注音符號ㄇ形狀的陶瓷片，鑲嵌在真牙兩側，精密貼切的結合，類似「架橋」的方式，不會輕易脫落，還可以幫助恢復牙齒強度，延長牙齒使用壽命。

接著照X光，把補牙處清潔乾淨，拍照傳送齒模技師，預繳訂金，鑲嵌後交尾款，再經多次測試，直到舒適無礙，雖然價錢上萬元，卻比起植牙便宜多了，為了身體健康，這筆錢省不來的。

缺牙攸關容貌，影響咬合、咀嚼功能，導致齒槽骨萎縮，無法享受美食，若有缺牙應該馬上處理。如今我飲食正常，連堅硬的芭樂都啃得動，令我十分滿意。

假牙 牙齒 醫師

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