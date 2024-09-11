退休力／清酒佐美食 舌尖美味再升級

時序進入秋季，正是螃蟹、生蠔盛產時節，此時選擇適合的佐餐酒也是一門大學問。日本酒品質鑑定專家、SSI國際日本酒講師趙勇翔指出，清酒的世界，蘊含多種酒款，適合搭配的海鮮料理、菜式不盡相同，吃海鮮時，若選比較「速配」的清酒，不僅可去除海鮮腥味，舌尖滋味會更細緻、柔和，且趨於平衡。

日本每個區域都有具在地特色的清酒品牌，各地所生產的清酒，皆是當地農產、物產的「絕配」，在享受美食、美酒的過程中，可產生畫龍點睛的效果。

趙勇翔解釋，清酒的原料有米、水與酵母，因酵母作用、製程影響，內含豐富胺基酸，不同酒款，香氣、風味各具特色，而清酒依香氣高低、風味複雜度分為薰酒、爽酒、熟酒與醇酒等四大種類。

以薰酒為例，蘊含水果香氣，當生蠔上滴點檸檬汁，再搭配薰酒作佐餐酒，就會產生鮮美、清爽滋味；熟酒的酒味較扎實、米味較重，搭配蒲燒鰻便特別適合。

在聯合報退休力「清爽酸甜的魅力清酒」課程中，趙勇翔將引領學員親身體驗清酒香氣、風味的多樣性，顛覆一般人所認為「清酒只有米味、只適合溫熱飲用」等錯誤認知。對於餐酒如何搭配、搭配原則有哪些，趙勇翔也將不藏私大方分享。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

微醺系列課程 斟一杯詩意 酌一口快意 9月13日(五) 看懂葡萄酒酒標 與了解自己喜歡的品種 9月27日(五) 清爽酸甜的魅力清酒 10月26日(六) 經典調酒三款品飲及實作 11月02日(六) 蘇格蘭威士忌酒廠之旅 時間：下午2時30分至4時30分 地點：台北市塔悠路289號 洽詢：02-8692-5588轉5869

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康