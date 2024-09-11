食在營養／柚子含高鉀 慢性病患最好淺嚐少量

中秋節將至，又到了吃柚子好時節。大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，柚子屬於高鉀水果，富含各種營養素，但一定要留意食用量，且不可跟藥物一起吃，避免產生交互作用，出現心跳過快、血壓不穩等反應。

徐佳靖表示，柚子富含鉀、鈣、磷、鐵等礦物質，以及蛋白質、維生素C、水溶性膳食纖維、胡蘿蔔素等，不僅吃起來有飽足感，也補充水分。不過，柚子容易不小心吃過量，2瓣柚子約100公克，等於1份水果，熱量約38大卡，一旦吃多了熱量增加，也會吃進過多糖分。

柚子的維生素C含量特別高，一整顆柚子高達186毫克，具抗氧化作用。徐佳靖說，吃柚子助消化、美白肌膚，但是腸胃不佳、慢性腎臟病患者需忌口，高纖維比較不容易消化，吃太多會造成腸胃道負擔。

柚子雖然是好食物，但是讓醫師、營養師非常頭痛，其「呋喃香豆素」成分會抑制體內肝臟的酵素，讓藥物無法被代謝，造成毒性或不良反應。柚子和葡萄柚均是芸香科柑橘屬，吃柚子或葡萄柚配藥非常危險，會導致藥效加成，讓肝臟分解藥物的速度減緩，甚至出現肝毒性，傷害肝、腎功能。

亞東醫院家庭醫學部主任陳志道表示，柚子的呋喃香豆素可能會增加藥物不良反應，尤其是降血壓藥、抗凝血劑等。有些服用抗膽固醇藥物的患者，吃了柚子之後，會產生肌肉痠痛症狀，應立即就醫確認是否有藥物交互作用的風險。

陳志道強調，柚子的呋喃香豆素可以留在體內長達2至3天，間隔服藥也無法完全避免，建議慢性病患者「淺嚐少量」，以吃1、2瓣柚子為限。

除了食用禁忌，應景的柚子在挑選上有一些小撇步，避免購買到酸澀的口感。徐佳靖提醒，柚子採收後，表皮的水分會慢慢蒸發，變得有一點皺，食用風味更加，又稱為「辭水」。買回家後可置放於乾燥室溫2周，但放久了皮變軟可能變質，還是要把握賞味期限。