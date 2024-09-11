健康主題館／腦齡檢測 別讓失智症找上門

● 失智破30萬人 糖尿病罹病風險增2到3倍

● 提早揪出輕度知能障礙 腦齡檢測能助力

● 高風險者定期自費篩檢 確認腦部萎縮進程

衛福部最新公布台灣社區失智症流行病學調查結果，失智盛行率7.99%，推估至2025年底，失智人口將破35萬人。近年阿茲海默症新藥問世，台灣預計明年引進，但該款藥物主要針對早發性失智患者。據推估，台灣約有70萬名輕度知能障礙者多數未被診斷，因應需求，不少醫療院所推出自費做「腦齡檢測」，但需定期篩檢才能達到預測效果。

台北醫學大學附設醫院神經內科主治醫師葉篤學表示，隨著年紀增長，腦部會逐步萎縮，有一種為大多數人認可的腦齡檢測，是透過核磁造影（MRI），不需施打顯影劑，即可了解腦部結構與血管，分析腦部認知功能區域的構造，包含語言、情緒、記憶、運動等區域，與正常人相比是否提前萎縮，如果提前萎縮，經醫師判斷與評估，釐清是否有早期的輕度知能障礙。

失智類型 阿茲海默症占57％

引發認知功能障礙的疾病，不是只有「阿茲海默症」，還包含中風引起的「血管型失智症」、運動神經疾病「巴金森氏症」。據統計，失智症類型分布前三名，分別為阿茲海默症占57%、血管型失智症占23%、巴金森氏症引起的失智症占7%。

葉篤學指出，透過MRI檢測，可以從腦部構造的變化和血管的狀況，推測是哪些類型的疾病引起認知功能障礙。目前阿茲海默症是引起認知功能障礙最大宗的疾病，65歲以上長者約6%到10%機率罹患此病，患者從症狀出現到被診斷安置，平均時間為5到7年，通常出現症狀時，多會被認為是「正常老化現象」，常疏忽早期介入的機會。

現行診斷方法，初步皆採取「量表」做認知功能檢查，如認知功能障礙篩檢量表（CASI）、臨床失智評估量表（CDR）、簡易心智量表（MMSE）等，再加上MRI或正子攝影（PET）。葉篤學表示，最近則會採取阿茲海默症神經學影像研究倡議（ADNI）指標，包括結構、功能和分子腦部造影、生物流體生物標記、認知評估、遺傳數據和人口統計資訊。其中腦部MRI的變化是一項重要指標。

健腦最有效方式 就是學習

即使臨床診斷方式愈來愈精細，若不能及早就醫診斷，會讓後續投藥或控制效果有限。近年才會興起自費做MRI，監測腦齡的風潮。

由於有個體的差異，如果想提早預知是否有進行性腦部萎縮，葉篤學說，或許可以從60歲就開始做腦齡檢測，每5年做一次，比對自己腦部變化，在腦部出現稍微萎縮的情況下，及早做「健腦」運動，降低演變為失智症的風險，通常腦齡比實際年齡高5歲，就是認知功能障礙的高危險群。

坊間的健腦運動非常多，葉篤學認為，最有效的方式是「學習」，但學習方式不是只是人去上課，而是吸收後輸出，如學語言，吸收單字後要立刻會使用，或是讀完一本書後撰寫讀書心得，這些方式能大量活化腦區，維持腦齡不老化。

除了有監測腦齡的意識外，預防更為重要，特別是心血管疾病的危險因子。據研究顯示，患有糖尿病的患者，未來失智風險是一般人的2到3倍；長期熬夜或生活作息不正常者，也是失智的高風險群，經動物實驗顯示，在進入深度睡眠，沉澱在腦部的類澱粉蛋白會被代謝清除，如果長期沒有排除，就會增加失智風險。

葉篤學說，面對超高齡化社會，誰也沒辦法預料到失智症何時會找上門，而且失智症患者一旦失去認知功能，難以決定自身的照顧方式，失智家庭也因為家中有失智患者，大幅增加照顧負擔，民眾應該提高意識，面對失智症。