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有行旅／秋紅北海道 名宿之旅
十月的日本北海道是楓紅美景的起始點，有行旅將為旅人安排一場在飯店裡的旅行，入住北海道頂級名宿「支笏湖碧之座」以及此生必住名宿「SHIGUCHI」，在圍繞紅葉林的名宿裡泡著百分之百源泉私湯。同時前往紅葉勝地「定山溪二見公園」和「豐平峽大壩」，將搭乘有珠山纜車和支笏湖水中遊覽船。
有行旅《秋紅北海道極上湯宿》五天四夜旅程，十月十七日至廿一日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3543、8643-3959，或上有行旅官網https://bit.ly/47jprnk
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