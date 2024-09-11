快訊

影／落海飛官謝沛勳到醫院了！意識清楚兩眼直視略有疲態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有行旅／秋紅北海道 名宿之旅

聯合報／ 本報訊

十月的日本北海道是楓紅美景的起始點，有行旅將為旅人安排一場在飯店裡的旅行，入住北海道頂級名宿「支笏湖碧之座」以及此生必住名宿「SHIGUCHI」，在圍繞紅葉林的名宿裡泡著百分之百源泉私湯。同時前往紅葉勝地「定山溪二見公園」和「豐平峽大壩」，將搭乘有珠山纜車和支笏湖水中遊覽船。

有行旅《秋紅北海道極上湯宿》五天四夜旅程，十月十七日至廿一日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3543、8643-3959，或上有行旅官網https://bit.ly/47jprnk

北海道 日本 飯店

延伸閱讀

限時優惠！三商巧福「牛肉麵、排骨飯」109元 會員再送炸醬麵

比買一送一還強！ 全家取件優惠「19元霜淇淋」、CREMIA推「提拉米蘇霜淇淋」新口味

監院考察北海道黑熊保育 羅智強批：瞎理由編預算出國玩

遊北海道出事！台灣觀光客街頭被撂倒 62歲現行犯落網

相關新聞

宜蘭頭城煙火節 2天活動施放1680秒煙火還有無人機表演

宜蘭頭城鎮公所去年首度嘗試舉辦煙火節，施放1620秒煙火，璀璨亮眼，成功吸引大批人潮，今年續辦活動內容更精彩。鎮公所表示...

星宇大阪航班指示燈號異常折返桃機 晚間重新起飛

星宇航空JX822台北-大阪航班今天上午10點15分起飛，途中因航機指示燈號異常，折返桃園機場檢修，星宇航空說明，為確保...

單周逾13萬人腹瀉就醫 創5年新高

上周因腹瀉至門、急診就醫人數逾十三萬，創五年來同期新高，感染諾羅病毒引發急性腸胃炎占比最高，而上半年諾羅病毒腹瀉群聚通報...

嘉義萌寵樂園推超炫音樂劇 「樹影成布幕」在空中投影

嘉義微型文創園區咩咩上樹萌寵樂園今起推出「楓的孩子-魔幻森林」鄒族3D全像展演音樂劇，展示最新5G全像技術，新創團隊以樹...

你「鼠」我活？台中連鎖火鍋店有老鼠 中市食安處將稽查

有網友到台中市南區1家火鍋店用餐，在自助吧台看到1隻老鼠來回跑，還咬了1塊疑似豆皮的食材，她說，大家外食要小心，「不是你...

江蕙驚傳罹癌 醫師：肺栓塞恐致命

「二姐」江蕙突發親筆信，揭露九年來積極抗癌，期間多次面臨生死交關，出現過肺栓塞、大出血等狀況。台北市立聯合醫院陽明院區胸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。