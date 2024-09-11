快訊

影／落海飛官謝沛勳到醫院了！意識清楚兩眼直視略有疲態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統府健康台灣委員會 獨缺病友代表

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

總統府健康台灣推動委員會上月底召開首次會議，但出席名單多為醫界代表，雖後續指示，將會納入藥界與護理界代表，卻仍未見最核心的病人意見，台灣病友聯盟在世界病人日前夕呼籲，希望病友擁有實際的表決權及發言權，畢竟「談醫療不可以沒有病人聲音」。

首次健康台灣推動委員會會議，並未邀請藥師、護理師、病友團體等代表出席，引發諸多批評，例如，護理師公會全聯會副理事長林綉珠表示，健康台灣推動委員會似乎只重視醫師意見，漠視護理人員的心聲，令人覺得健康台灣是不是不需要護理的角色。

藥師公會全聯會理事長黃金舜直言，「我也覺得好奇怪，不清楚健康台灣的路要往哪走」，雖然總統府於會後表示，將納入藥界與護理界代表，但就看日後是否受邀，參與會議，表達意見。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來表示，健康台灣推動委員會沒有找病友來談，其實滿可惜的，因為病患是整個健康照護體系最核心、最重要的關係人，整個醫療體制的存在，就是為了讓病人變好。

在病人安全議題上，醫療改革基金會執行長林雅惠表示，在歷年接獲申訴案件中，與診斷相關的案例占有不小比率，例如，誤診罹癌而被切除健康的器官，未看出有骨折或中風前兆導致延誤治療，以及不同醫師給予不同的診斷，影響病人治療時機決策。

林雅惠指出，過短的看診時間、個體差異、醫學發展侷限與分科精細化等，都可能導致誤診，建議政府擴大整合醫療及推動家醫，並落實醫預法。

總統府 誤診 醫師

延伸閱讀

元智大學護理系滿招 再收10公費護理生可領62萬元

「健康台灣」缺病友代表 民團：談醫療不可無病人聲音

促進診斷正確 病友團體籲落實根本原因分析

史上頭一遭！政院尚未核定健保總額 健保會委員「傻眼」憂影響協商

相關新聞

宜蘭頭城煙火節 2天活動施放1680秒煙火還有無人機表演

宜蘭頭城鎮公所去年首度嘗試舉辦煙火節，施放1620秒煙火，璀璨亮眼，成功吸引大批人潮，今年續辦活動內容更精彩。鎮公所表示...

星宇大阪航班指示燈號異常折返桃機 晚間重新起飛

星宇航空JX822台北-大阪航班今天上午10點15分起飛，途中因航機指示燈號異常，折返桃園機場檢修，星宇航空說明，為確保...

單周逾13萬人腹瀉就醫 創5年新高

上周因腹瀉至門、急診就醫人數逾十三萬，創五年來同期新高，感染諾羅病毒引發急性腸胃炎占比最高，而上半年諾羅病毒腹瀉群聚通報...

嘉義萌寵樂園推超炫音樂劇 「樹影成布幕」在空中投影

嘉義微型文創園區咩咩上樹萌寵樂園今起推出「楓的孩子-魔幻森林」鄒族3D全像展演音樂劇，展示最新5G全像技術，新創團隊以樹...

你「鼠」我活？台中連鎖火鍋店有老鼠 中市食安處將稽查

有網友到台中市南區1家火鍋店用餐，在自助吧台看到1隻老鼠來回跑，還咬了1塊疑似豆皮的食材，她說，大家外食要小心，「不是你...

江蕙驚傳罹癌 醫師：肺栓塞恐致命

「二姐」江蕙突發親筆信，揭露九年來積極抗癌，期間多次面臨生死交關，出現過肺栓塞、大出血等狀況。台北市立聯合醫院陽明院區胸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。