總統府健康台灣委員會 獨缺病友代表

總統府健康台灣推動委員會上月底召開首次會議，但出席名單多為醫界代表，雖後續指示，將會納入藥界與護理界代表，卻仍未見最核心的病人意見，台灣病友聯盟在世界病人日前夕呼籲，希望病友擁有實際的表決權及發言權，畢竟「談醫療不可以沒有病人聲音」。

首次健康台灣推動委員會會議，並未邀請藥師、護理師、病友團體等代表出席，引發諸多批評，例如，護理師公會全聯會副理事長林綉珠表示，健康台灣推動委員會似乎只重視醫師意見，漠視護理人員的心聲，令人覺得健康台灣是不是不需要護理的角色。

藥師公會全聯會理事長黃金舜直言，「我也覺得好奇怪，不清楚健康台灣的路要往哪走」，雖然總統府於會後表示，將納入藥界與護理界代表，但就看日後是否受邀，參與會議，表達意見。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來表示，健康台灣推動委員會沒有找病友來談，其實滿可惜的，因為病患是整個健康照護體系最核心、最重要的關係人，整個醫療體制的存在，就是為了讓病人變好。

在病人安全議題上，醫療改革基金會執行長林雅惠表示，在歷年接獲申訴案件中，與診斷相關的案例占有不小比率，例如，誤診罹癌而被切除健康的器官，未看出有骨折或中風前兆導致延誤治療，以及不同醫師給予不同的診斷，影響病人治療時機決策。

林雅惠指出，過短的看診時間、個體差異、醫學發展侷限與分科精細化等，都可能導致誤診，建議政府擴大整合醫療及推動家醫，並落實醫預法。