單周逾13萬人腹瀉就醫 創5年新高

上周因腹瀉至門、急診就醫人數逾十三萬，創五年來同期新高，感染諾羅病毒引發急性腸胃炎占比最高，而上半年諾羅病毒腹瀉群聚通報案件中，四十七件與食用烤蚵有關。疾管署提醒，中秋烤蚵時務必全熟，蚵殼打開後必須繼續烹煮三至五分鐘確保食安。

以往諾羅病毒感染好發於幼童，但最近疫調卻顯示，這波腹瀉疫情感染者以成年人居多，衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，今年流行諾羅病毒型別為GII.17，特別容易侵襲成人，染病小孩相對較少。

疾管署疫情中心主任郭宏偉解釋，過去最常流行的GII.4諾羅病毒，但今年年初轉為新型別GII.17，目前占比近六成。GII.17曾於二○一五至二○一六年掀起兩波諾羅病毒大流行，感染者以成人為主，不過，迄今已過八年，且病毒基因重組變異，國內大多數民眾對此新型諾羅病毒可能已無免疫力、抵抗力。

值得注意的是，上半年諾羅病毒腹瀉群聚通報案件中，四十七件與食用烤蚵相關，羅一鈞表示，研究發現，諾羅病毒可能出現在蚵的消化腺、外套膜和櫛狀鰓等部位，溫度達到六十六度Ｃ以上，可殺死諾羅病毒。為了降低感染風險，蚵殼沒開時，切勿食用，即使開殼，也只是半熟，不能馬上食用，在開殼後必須烤三至五分鐘，才能徹底殺死病毒細菌。

中秋烤肉食材眾多，疾管署防疫醫師林詠青表示，準備燒烤時，應留意食材是否新鮮，勿有腥臭味；在烹調或用餐前，先以肥皂洗手，保持手部清潔；此外，不可生食，以免食入病毒或細菌；食物需充分加熱並澈底烤熟；食材及器具生熟分開，防止交叉汙染等措施。

由於許多親友中秋團聚，選擇烤肉，增加群聚感染風險，加上大專院校陸續開學，羅一鈞擔憂，中秋後國內腹瀉疫情可能上升，屆時單周疫情將上看十五萬人次。

腹瀉患者該如何飲食？新竹縣診所協會榮譽理事長麥建方建議，如果嘔吐症狀緩解，可將運動飲料加水稀釋，補充水分、電解質，另避免食用刺激性和不好消化的油炸食物及容易脹氣的豆奶類等食物，其他飲食則需減量食用。