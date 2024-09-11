中秋節將至 全台郵局包裹多5成

下周二就是中秋節，今年包裹爆量，高雄市郵件處理中心的包裹已堆成一座座小山，中華郵政董事長王國材表示，今年中秋節約有廿八萬件包裹，較平日多五成，也是今年以來包裹量最多的時間點。王國材也承諾，只要是在昨天以前送到郵局交付運送者，一定會在中秋節前送到。

民眾趁中秋節前寄送中秋禮盒，文旦、月餅等各式包裹，擠爆中華郵政的郵件處理中心。以高雄郵局快捷為例，平時每天經手約七百至八百件商品，但從上周起，每天約有一千四百件以上貨品配送，運輸量直接翻倍。

王國材表示，下周二就是中秋節，包裹量確實很多，今年中秋節約有廿八萬件包裹，比平時貨運量多五成。有觀察到部分郵件處理中心會處理較多包裹，目前郵局會交互運送，努力在中秋節前將包裹送抵目的地。

王國材表示，中秋節在下個禮拜，會遇到周末，中華郵政有提供快捷服務，周六日均可運送，民眾若在早上十一時前寄件，當天就可送達，若在十一時後寄件，則隔天早上送達，雖費用較高，但有急需的民眾可多加利用。