聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋節將至 全台郵局包裹多5成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

下周二就是中秋節，今年包裹爆量，高雄市郵件處理中心的包裹已堆成一座座小山，中華郵政董事長王國材表示，今年中秋節約有廿八萬件包裹，較平日多五成，也是今年以來包裹量最多的時間點。王國材也承諾，只要是在昨天以前送到郵局交付運送者，一定會在中秋節前送到。

民眾趁中秋節前寄送中秋禮盒，文旦、月餅等各式包裹，擠爆中華郵政的郵件處理中心。以高雄郵局快捷為例，平時每天經手約七百至八百件商品，但從上周起，每天約有一千四百件以上貨品配送，運輸量直接翻倍。

王國材表示，下周二就是中秋節，包裹量確實很多，今年中秋節約有廿八萬件包裹，比平時貨運量多五成。有觀察到部分郵件處理中心會處理較多包裹，目前郵局會交互運送，努力在中秋節前將包裹送抵目的地。

王國材表示，中秋節在下個禮拜，會遇到周末，中華郵政有提供快捷服務，周六日均可運送，民眾若在早上十一時前寄件，當天就可送達，若在十一時後寄件，則隔天早上送達，雖費用較高，但有急需的民眾可多加利用。

中秋節 王國材 郵局

延伸閱讀

吐瓦魯國國會議長伉儷訪台 體驗中秋節

今年中秋包裹28萬件塞爆郵局 王國材：拚節日前送達

國軍領雙倍薪...還有3.6萬再追 王國材：3方向改善精進

郵局烏龍官兵重複撥薪 軍方：已要求中華郵政釐清檢討

相關新聞

台鐵票價調漲未定 高鐵凍17年也想漲

台鐵票價廿九年未漲，昨天下午台鐵召開董事會討論票價合理化方案，董事會認為缺乏票價調整理由及其配套措施等評估資料，退回營運...

星宇大阪航班指示燈號異常折返桃機 晚間重新起飛

星宇航空JX822台北-大阪航班今天上午10點15分起飛，途中因航機指示燈號異常，折返桃園機場檢修，星宇航空說明，為確保...

鐵公路一再中斷 交長訂花東3小時疏運SOP

蘇花崇德至和仁段鐵公路本月八日因強降雨出現土石流，鐵公路一度中斷，交通部長陳世凱表示，未來只要有狀況，三個小時內就要啟動...

單周逾13萬人腹瀉就醫 創5年新高

上周因腹瀉至門、急診就醫人數逾十三萬，創五年來同期新高，感染諾羅病毒引發急性腸胃炎占比最高，而上半年諾羅病毒腹瀉群聚通報...

你「鼠」我活？台中連鎖火鍋店有老鼠 中市食安處將稽查

有網友到台中市南區1家火鍋店用餐，在自助吧台看到1隻老鼠來回跑，還咬了1塊疑似豆皮的食材，她說，大家外食要小心，「不是你...

倒閉上百店 花蓮觀光業盼比照疫情紓困

○四○三強震、凱米颱風，重創花蓮觀光，業者直呼如今年是「從業卅年來最慘的一次」，地震發生迄今，花蓮旅宿、餐飲停業已上百家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。