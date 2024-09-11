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江蕙驚傳罹癌 醫師：肺栓塞恐致命
「二姐」江蕙突發親筆信，揭露九年來積極抗癌，期間多次面臨生死交關，出現過肺栓塞、大出血等狀況。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科主治醫師蘇一峰指出，肺栓塞是可能致命的重症，易發生在肺腺癌、大腸腺癌、乳腺癌等腺癌類癌症。
「從江蕙的抗癌日記，看得出來她非常辛苦。」蘇一峰說，腺癌類癌症容易造成血液凝固，進而產生血栓，肺部血管阻塞，就會形成肺栓塞，嚴重時心肺功能驟降，喘出血，甚至低血壓休克。
江蕙並未透露過多病情，外界猜測可能跟腺癌有關，蘇一峰說，一般來說，初期癌細胞不太會引起栓塞，但三至四期等晚期腺癌類患者，就比較容易罹患肺栓塞。
江蕙在臉書表示，九年來多次面臨生死交關，「就連我最重視的嗓音都受到波及，嗓子沙啞、無法開口說話。」蘇一峰說，肺栓塞治療時須開刀，但容易失血，且需插管，這可能傷到喉嚨，不過，蘇也說，江蕙預定下個月登台唱歌，表示病情已獲控制。
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