中秋假期 桃機單日估湧13萬人

疫後出國旅遊潮未減，今年中秋節雖非連續假期，但桃園國際機場預估，疏運期間仍有八十六萬至九十一萬人次出入境，高峰日為十五日、十三點三萬人次；明後兩天，以及十七日也都超過十三萬人次。隨著旅運量持續成長，桃園機場公司表示，今年截至九月一日，已達三千萬人次，全年上看四千五百萬人次。

桃機公司指出，今年中秋假期疏運期間為明天至十八日，共七天，預估旅客數最多可達九十一萬人次，航機起降四九五九架次。

桃機公司指出，第一航廈出發尖峰時段為上午七時至九時、下午一時至三時，以及晚間六時至七時，第二航廈出發尖峰時段為上午六時至十時、下午三時至五時，以及晚間十時至十一時。

因應人潮高峰，將依人數預報資訊及航班即時動態進行人力與資源調度，協調海關、證照查驗、檢疫及安檢服務能量及增加餐飲供應。

桃機公司表示，為使通關順利，呼籲出境旅客善用多元智慧化服務、預先確認安檢注意事項；入境切勿違規攜帶動植物產品、留意貨幣菸酒攜帶規定及多加利用大眾運輸工具。