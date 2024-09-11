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倒閉上百店 花蓮觀光業盼比照疫情紓困

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
交通部長陳世凱（站立者）出席花蓮地區觀光產業座談會，傾聽在地旅遊業者心聲。圖／交通部提供
交通部長陳世凱（站立者）出席花蓮地區觀光產業座談會，傾聽在地旅遊業者心聲。圖／交通部提供

○四○三強震、凱米颱風，重創花蓮觀光，業者直呼如今年是「從業卅年來最慘的一次」，地震發生迄今，花蓮旅宿、餐飲停業已上百家，盼交通部能補貼薪資、水電或比照疫情紓困，讓業者挺過低谷。交通部長陳世凱表示「會再研議討論」；觀光署長周永暉則允諾通盤考慮，盡量為花蓮爭取更多實質幫助。

陳世凱昨出席花蓮地區觀光產業座談。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，地震後，有許多業者被迫退出市場，對業者來說，最重要是如何活下去，希望政府能補貼水電、薪資，以最直接的幫助，協助業者走過這段低潮。

「現在最重要的是讓外界對花蓮建立安全信心」張琄菡也提到，交通、旅遊、建物與景點等要通盤考量，協助業者補強安全，再爭取遊客認同。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，蘇花公路一中斷，就衝擊花蓮觀光產業，即使啟動海運或空運疏運，幫助有限，今年暑假住房率，七月僅百分之廿五、八月剩百分之廿。強震迄今，縣內已有近廿家旅館歇業，再加上民宿、餐飲業，上百家跑不掉。

周永暉表示，稅金減免涉及地方和中央，已提專案與財政部溝通；至於薪資減免部分，勞動部現已推出「再充電」方案，會持續觀察效益。

交通部長 花蓮 薪資

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