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鐵公路一再中斷 交長訂花東3小時疏運SOP

聯合報／ 記者周湘芸王思慧／連線報導
回家好難 台鐵崇德段八日受強降雨影響，發生土石流，鐵路再度中斷，搶通後列車慢速通過。記者王思慧／攝影
回家好難 台鐵崇德段八日受強降雨影響，發生土石流，鐵路再度中斷，搶通後列車慢速通過。記者王思慧／攝影

蘇花崇德至和仁段鐵公路本月八日因強降雨出現土石流，鐵公路一度中斷，交通部長陳世凱表示，未來只要有狀況，三個小時內就要啟動花東疏運計畫，包括空運緊急調派飛機、陸運台鐵南迴銜接高鐵，並希望建構海運藍色公路，平常觀光使用，遇天災協助疏運。

花蓮秀林鄉長王玫瑰強調，只要鐵公路斷，和平村就成孤島，今年四月以來，災害已成常態，盼交通部能協助復振產業，幫助族人。

花蓮崇德至和仁段受地震、颱風接連衝擊，今年以來每逢大雨及餘震便不定時受土石掩埋或落石影響，險象環生。陳世凱表示，崇德至和仁段邊坡受損相當嚴重，高達一千多公尺的上邊坡都有落石跟土石，專家認為，要讓這些落石跟土石稍微穩定可能要比較長時間。

陳世凱表示，現在透過三項計畫先確保行車安全，一是建置整個邊坡預警系統，當八、九百公尺高的上邊坡有土石鬆動時，系統就能提前預警，目前已先完成幾處高風險位置，大部分會在年底全面完成；第二是針對公路跟鐵路的加強建設，此外，交通部已訂定花東ＳＯＰ疏運計畫，未來只要該處鐵公路受天災中斷或受損，三個小時內就要啟動疏運計畫。

根據交通部規畫，過去花東鐵公路阻斷超過七十二小時，才會啟動海空運輸備援方案，如今縮短為三小時，其中現行台北至花蓮每周僅四航班，民航局將提供誘因，鼓勵加開固定航班；航港局也將於二周之內，邀集花蓮縣政府及相關航運業者研商，規畫蘇花海運固定航線。

陳世凱昨下午也先後前往台鐵北迴線崇德段、蘇花公路台九線一六四點五公里勘災，了解搶修情形。陳世凱說，「花蓮天災疏運，海陸空都有檢討的空間。」大自然力量不可忽視，蘇花公路邊坡何時能穩定，沒人敢說確切時間，期待花東藍色公路成為常態。

不過對於交通部的疏運計畫，民眾反應兩極，有民眾抱怨，海運多是從花蓮往返蘇澳的船班，還要先自行想辦法從蘇澳返回台北，對有固定往返需求者而言，時間及金錢成本都很高；不過也有民眾認為，在邊坡沒有穩固之前，現階段也只能這樣了。

交通部長 花蓮縣政府 陳世凱

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