節日獎金未入帳 台鐵：盡快追補

中秋佳節將至，但台鐵員工端午、中秋等年節出勤獎金一千五百元尚未發放，引發基層員工不滿，台鐵企業工會昨揚言，若再不發放，未來節日將「依法照常休假」。對此，台鐵公司表示，今年中秋節出勤轉調人員即可核發，從業人員需等台鐵公司經營績效獎金核發通過後，將立即追補。

台鐵今年元旦公司化後，原訂清明節、端午節、中秋節等節日，將發放年節出勤獎金一千五百元給員工。不過，不僅端午節沒發放，隨著中秋節將至，中秋出勤獎金也沒下文，引發員工不滿，質疑台鐵承諾跳票。

台鐵企業工會昨天上午開會，擬發起行動，若仍未發放，未來節日將「照常休假」。

對此，台鐵表示，有關台鐵員工中秋節出勤獎金一事，交通部已授權台鐵公司，台鐵公司也已研擬發給規定，初步規畫中秋節發給一千五百元等值禮券獎勵。

台鐵說，將立即與台鐵企業工會協商凝聚共識後，依程序簽核實施，今年中秋節出勤的轉調人員即可核發，從業人員則待台鐵公司經營績效獎金核發通過後予以追補。

台鐵公司強調，未來每年清明節、端午節及中秋節等三個民俗節日，台鐵公司都將依前述方式發給出勤獎金。