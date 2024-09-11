台鐵票價調漲未定 高鐵凍17年也想漲

台鐵票價廿九年未漲，昨天下午台鐵召開董事會討論票價合理化方案，董事會認為缺乏票價調整理由及其配套措施等評估資料，退回營運單位修正，下次董事會再議。

儘管台鐵票價調漲尚未定案，但高鐵已蠢蠢欲動，高喊近年物價成本大漲，但高鐵票價仍與十七年前相同，若維持現況，「預估二○二六年資金缺口將達到高峰期」。

台鐵董事會 退回再議

台鐵昨召開董事會討論票價調漲合理化方案，並依立院核准的鐵路運價率公式，提出合理報酬率百分之三、四、五等三方案，但經四小時會議討論後，台鐵表示，因報告案中尚欠缺部分票價調整相關評估資料、和其他運具比較、以及敏感度分析等，經董事充分討論後，退回營運單位修正，將併下次董事會再議。

不具名與會人士坦言，董事認為台鐵提的方案都不夠詳細，需補充對民眾具說服力的理由及資料，相關配套措施也需補強，預估最快十月再開會討論。

交通部長陳世凱表示，台鐵票價迄今廿九年未調整，確實有討論空間，交通部會予以支持，也尊重台鐵公司董事會運作治理，等依程序送到部後會予以協助。

至於票價是否一次漲足？陳世凱直言，現在希望鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具以達到減碳效果，所以民眾接受程度也需要被考量，票價要是大家能接受的狀態比較好。

儘管台鐵票價調漲沒下文，但是高鐵昨天率先跳出來高喊「凍未條」。

高鐵表示，高鐵高鐵費率的訂定與調整，是依照高鐵與政府簽訂的「台灣南北高速鐵路興建營運合約」，每年都由交通部依「台灣地區消費者物價總指數（ＧＩＣＰ）」定期檢討政府核定基本費率。

現行高鐵基本費率為每人每公里四點三一三元，今年累計消費者物價指數可調至每人每公里四點五五一元，加成後，北高票價最高可從現行一四九○，漲到一七二○元。

高鐵表示，現行票價維持與二○○七年通車營運時相同，但過去十七餘年，台灣消費者物價指數累計年增率已高達百分之廿五點七，除物價、電價等營運基本成本增加外，人事、維修成本以及利息支出均持續上升。

高鐵指出，二○二六年起將陸續引進新世代列車，配合新車引進，建置大型檢修工廠、各項核心機電系統陸續展開更新汰換，若維持目前票價，將迫使高鐵公司資金缺口達到高峰期。