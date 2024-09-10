又有颱風！ 今年13號颱「貝碧佳」今晚生成 最新路徑曝光

蘋果最新手機iPhone 16 、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max將在9月20日開賣，要買新機還是舊款iPhone 15系列，可參考《科技玩家》的相關iPhone 16系列比較文外，電信三雄也有推出預購 、4G和5G 資費搭配購機價優惠活動。《科技玩家》製成懶人包整理中華電信 、台灣大哥大 和遠傳 電信等電信業者的相關預購、4G、5G資費購機價方案、開賣活動報你知。

2024-09-10 22:57