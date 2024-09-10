又有颱風！ 今年13號颱「貝碧佳」今晚生成 最新路徑曝光
原位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，今晚8時發展為輕度颱風「貝碧佳」。氣象署表示，貝碧佳晚間8時的中心位置在北緯 12.3 度，東經 144.8 度，以每小時24公里速度，向北北西進行。
氣象署說，「貝碧佳」的中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風平均暴風半徑 80 公里(西北側 90 公里、東北側 90 公里、西南側 70 公里、東南側 80 公里)。是否影響台灣天氣，還要再密切觀察。
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