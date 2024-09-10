宜蘭頭城煙火節 2天活動施放1680秒煙火還有無人機表演

宜蘭頭城鎮公所去年首度嘗試舉辦煙火節，施放1620秒煙火，璀璨亮眼，成功吸引大批人潮，今年續辦活動內容更精彩。鎮公所表示，今年不但把活動變為兩天，施放煙火長度更增為1680秒，大型煙火比去年增加，同時還有無人機表演，入夜後的頭城天空肯定更吸睛。

頭城鎮公所今天記者會說明活動訂於9月27日、28日舉行，在大武路鄰海廣場施放煙火。去年第一次嘗試，施放1620秒（27分鐘）煙火已經夠讓人讚嘆，頭城鎮公所今年再挑戰，一口氣把大型煙火數量增加到30幾顆，施放煙火時間延長1分鐘、總共1680秒，更把活動延長為兩天，一天看不夠的人，歡迎第二天再來。

鎮公所表示，就煙火規模及數量來看，幾乎超越去年20倍的精彩，煙火秀四大主題分別是「真情、摰愛、幸福、圓夢」，且今年更加碼200台無人機表演，將飛出代表頭城鎮地標的龜山島、海洋鯨豚、媽祖及浪漫一箭穿心等圖騰，會場還有知名藝人及表演團體、上百攤市集，活動預計從晚上6點半進行到9點。

為了把瞬間美景永留存，鎮公所特別搭配煙火節舉辦攝影趣味活動，歡迎攝影朋友拍下璀燦、絢麗的花火美照，以電子檔寄至頭城鎮公所信箱，將選出優秀美照前100名，每名頒發1000元獎金及獎狀。