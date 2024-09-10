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大樂透頭獎槓龜 下期獎金上看1.7億元

中央社／ 台北10日電

大樂透第113086期今晚開獎。中獎號碼為16、14、38、25、6、35，特別號31；派彩結果，本期頭獎槓龜，連5槓，下期（13日）預估銷售新台幣1.5至1.6億元，頭獎獎金上看1.7億元。

本期大樂透加開65組100萬獎項開出情形，65組中開出12組，總中獎注數為14注，其中10組為單注中獎，2組為2注均分，本期尚有53組100萬獎項未開出，將於次期（13日）繼續加開。

貳獎4注中獎，各得獎金67萬2626元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

台彩 大樂透 頭獎

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大樂透頭獎槓龜 下期獎金保證1億元

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