颱風貝碧佳晚間生成 短期內對台灣無直接影響

氣象署今天晚間表示，原位於關島東南方的熱帶性低氣壓升格為輕颱貝碧佳，預計14日前後影響琉球群島，後續是否影響台灣，則視其移動路徑及強度而定，需持續觀察。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，原位於關島東南方的第14號熱帶性低氣壓，於今晚8時升格成今年第13號颱風貝碧佳，目前約在距離台灣3000公里左右的海面上，將先朝琉球群島方向移動。

黃恩鴻表示，貝碧佳目前還在發展中，15日前後有機會達中颱強度；各國的模式模擬，貝碧佳有較大機會持續朝華中一帶移動，短期內對台灣沒有直接影響，但後期則需視其路徑及強度而定，氣象署會持續觀察。

黃恩鴻提醒，15、16日在基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖注意可能有長浪發生。