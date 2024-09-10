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花蓮觀光業慘澹 交通部長籲中秋遊花蓮助振興

中央社／ 花蓮縣10日電
交通部長陳世凱。聯合報資料照片
交通部長陳世凱。聯合報資料照片

花蓮觀光因地震、颱風等天災遭受衝擊，交通部長陳世凱今天與花蓮觀光旅館業、民宿及遊樂業者等座談，並呼籲民眾中秋假期至花蓮住宿旅遊、使用各活動優惠，振興花蓮觀光。

振興花蓮觀光，觀光署自6月1日起推動「振興花蓮震後觀光產業實施計畫」，包括自由行住宿優惠、團體旅遊補助、交通票證優惠及外國團客獎助等，各部會也共同推出多項振興花蓮觀光措施。

觀光署為鼓勵旅客重遊花蓮，刺激國人淡季前往花蓮旅遊，提升國人赴東部旅遊意願，自9月1日起至11月30日期間再啟動「重遊花蓮、一來再來」方案，民眾每月可憑身分證字號入住花蓮縣旅館或民宿，每房每晚最高可折抵新台幣1000元，每月皆能享有1次優惠。

陳世凱要求觀光署除應持續檢討各振興方案執行情形外，並研議主動爭取增加花蓮航班、配合11月的公益演唱會請旅行社推花蓮套裝優惠行程、增加演唱會前後自由行住宿補助，並將持續安排國內外網紅加強推廣花蓮特色文化景點及旅宿，透過活動與多元旅遊融合，讓旅客「一來再來、多住一天」，拉抬花蓮觀光。

此外，陳世凱關心旅宿業者能早日收到核撥補助款項，觀光署除已撥款1億餘元至花蓮縣政府外，也啟動預撥機制以縮短縣府作業期程，將再預撥2億元，並督促縣府辦理震後獎勵補助核銷程序，縣府也增加專業人力審查請款文件，以加速審核撥付。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡會前受訪表示，地震或颱風後，花蓮交通環境受非常大影響，對旅館業者也是相當大的考驗，從地震發生至今停業的有19家，許多業者選擇退場，現在對業者來說，最重要是如何經營下去，希望政府能補貼水電、薪資，是最直接的幫助。

張琄菡說，現在最重要的是，讓外界對花蓮建立安全信心，交通、遊程、建築物、景點等都要通盤考量，整體安全環境評估，也盼能有部分補貼，協助業者補強安全部分，再爭取觀光客的認同。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，蘇花公路中斷立即危及花蓮觀光產業，很多團客直接退房、取消，即使啟動海運或空運疏運，但因座位相對鐵公路的載運量沒那麼多，對花蓮觀光產業幫助有限。

陳義豐說，今年暑假是他從業30年來遇過最慘的一次，7月住房率僅2成5、8月剩下2成，0403地震後，觀光業者不斷透過相關會議向中央反映，希望比照疫情，針對產業紓困，如薪資補貼、稅金補貼等，讓業者度過難關。

對此，交通部觀光署長周永暉表示，稅金減免部分因涉及中央和地方政府，需通盤考量，目前已提專案跟財政部溝通；薪資減免部分則是結構問題，勞動部已推出「再充電方案」，將會持續觀察效益。

地震 花蓮縣政府 觀光署

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