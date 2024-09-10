生鮮豬肉銷菲律賓 1到7月408公噸較去年整年增17倍

農業部今天表示，菲律賓自去年初開放台灣生鮮豬肉輸入，在持續行銷下，統計今年1到7月台灣生鮮豬肉輸銷菲國408公噸，較去年全年23公噸增加約17倍，評估海外行銷獲致初步成果。

農業部國際事務司發布新聞指出，菲律賓於民國112年初開放台灣生鮮豬肉進口，農業部補助財團法人商業發展研究院6至9日在菲律賓馬尼拉舉辦台灣豬肉產品展售活動，9日在五星飯店舉辦廚師與飯店採購經理人等指標人物品味晚宴，安排菲律賓買主與台灣生鮮及加工豬肉產品廠商洽商媒合，深耕海外高端市場。

國際事務司也說，去年實際進行貿易是在下半年，市場需要一步步經營，在持續耕耘下，今年1到7月的出口量明顯成長、達408公噸，較去年整年23公噸大幅增加約17倍。

農業部進一步分析，今年外銷菲律賓大幅成長，顯示菲律賓確實有高端生鮮豬肉的市場需求，持續輔導台灣外銷業者多方嘗試適合菲律賓市場的商業模式經營商機，迄今展現初步成果。

農業部補充，這次展售活動選在菲律賓人口最密集的馬尼拉都會區舉辦，年度週末客流量可達2260萬次的BGC Amphitheater廣場舉辦，消費者可直接與台灣廠商面對面，更了解台灣豬肉產品。

其次，受邀參與的菲律賓貿易商，例如Hightower、Meat Jas 4U、Mayon、MarineProducts、Linkage Foods、Marketplace及Shopwise等，與台灣廠商交流、商洽後，也給予相當好的評價。

接下來台灣可望在114年5月獲得世界動物衛生組織（WOAH）認定為亞洲唯一豬瘟非疫國，農業部重申，將持續加強輔導養豬場升級及加工廠取得HACCP認證，擴大拓展生鮮豬肉外銷市場。