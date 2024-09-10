國圖「文植彬彬」特展 探索古人植感生活

國家圖書館舉辦「文植彬彬－古人的植感生活」特藏古籍文獻展，讓民眾透過典籍原件探索古人植感生活，今天舉行開展記者會。

國圖館長王涵青致詞表示，作為國家文獻的核心典藏機構，國圖典藏許多與民眾生活密切相關的古籍，本次展出內容跨越各種不同類型文本，從「文選」到「全芳備祖」、「本草綱目」等植物辭典。

此外還包括「酉陽雜俎」、「西京雜記」等筆記小說，全方位環視古人世界裡的植物觀。期望透過多元化的展示手法、情境設計、互動遊戲，形塑並強化展覽的可讀性，讓國圖邁向更加多元融合、共享共榮的知識殿堂。

根據國家圖書館發布新聞稿，本展精選館藏與牡丹、海棠、菊、桂、楓有關的古籍精品20種，介紹古代因植物而發生的生活大小事，透過這些植物的故事，讓大眾看到古人如何追求美好生活。

特展更鼓勵參觀者寫出和畫出自己的植物意象，通過5種植物、2種技法、1趟旅程，開啟跨時空對話的可能。

展覽並與荒野保護協會攜手推動「國圖植物園」物種蒐集競賽活動，在循著書香認識植物後，持續在生活中關懷植物生態。

「文植彬彬－古人的植感生活」特藏古籍文獻展即日起至10月23日展出，地點在國圖藝文中心1樓展覽室。