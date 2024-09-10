與猴共好 國家公園經驗分享…人猴彼此不該有「香蕉」

近年來在玉山、太魯閣、陽明山、雪霸及壽山等國家（自然）公園，頻傳遊客餵食、獼猴搶食的衝突事件，而各管理處採取相對應措施，這些歷程都是珍貴的野生動物經營管理經驗。

內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處今天發布訊息表示，為檢視獼猴管理措施及相互交流，邀請同樣面臨「人猴衝突」的各國家（自然）公園保育工作者及長期關注野生動物保育的學者專家李玲玲、林良恭、蘇秀慧及吳幸如，齊聚國家公園署辦理「與猴共好工作坊」，分享大家多年來因應的歷程與對應措施。

太管處指出，希望在既有的基礎上凝聚共識，共同研商「人猴衝突」的管理策略，思考不同管理處如何結合夥伴關係、跨機關合作、宣導活動設計，例如快閃遊戲、創意標語等可行的新作為。

經過相互分享交流及議題討論後，初步為達成「與猴共好」的目標，呼籲民眾遇見獼猴時，一起做好「與猴共好四不做」，即在野外「食不外露、吃不餵食、觀不接觸、遇不挑釁」。也再度呼籲民眾於獼猴出沒的熱點保持警戒，收妥食物避免露天用餐，勿餵食獼猴，遇到獼猴時保持5公尺以上的距離，也別刻意驅趕或攻擊。

國家公園署代理署長陳貞蓉表示，人猴之間就是平行線，打趣地說，彼此不該有相交（香蕉），很多的衝突都是因食物而來。以太魯閣為例，天祥地區過去周邊的餐廳、超商等空間，遊客經常一走出門食物就遭獼猴襲擊搶奪。

而陽明山、壽山因遊客交通方便可及性高，過去也常有民眾好奇餵猴的違規樣態。玉山塔塔加、雪霸、墾丁等登山口、露營區、街區，因民眾餵食，養成野生獼猴搜尋人為食物的習慣，屢屢因此造成人猴衝突情形發生。

太管處指出，將持續推動相關生態保育研究、遊憩服務設施改善等各項工作，另也將群策群力更積極投入野生動物經營管理的相關生態保育、及環境教育工作等多元化的保育工作，朝向「人野共好」的願景邁進。