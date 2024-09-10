男拚飲酒活動猝死 醫：短時猛灌酒恐呼吸中止

中秋節將屆聚餐多，難免喝酒助興，近期有工程師挑戰飲酒大賽喪命，醫師提醒，短時間內大量飲酒會抑制呼吸，嚴重恐呼吸中止，謹記別勸酒、找安全地方喝，事先規劃如代駕等。

再過幾天就是中秋節，正是聚餐好時機，台灣戒酒暨酒癮防治中心主任、馬偕紀念醫院精神醫學部資深主治醫師方俊凱今天接受中央社記電訪提醒，如果明知道要去喝酒，務必要做好後續規劃，比方說找好代駕等，避免酒後上路。

談到近日有竹科工程師挑戰飲酒活動，猝死信義區大樓廁所，儘管死因待查，方俊凱指出，短時間內大量飲酒，會讓酒精快速跑進腦部，可能會抑制呼吸、心跳，造成猝死。

「但本人可能只覺得自己喝醉，接下來就不呼吸了，根本搞不清楚什麼狀況。」方俊凱直言，過去幾年陸續發生過類似事件，每次新聞過去大家就忘記，政府單位應該要加強宣傳力道。

他特別強調，應節制勸酒，「逼人家喝酒不是好事」，尤其不要輕忽，大量飲酒會抑制呼吸。

根據衛生福利部國民健康署官網指出，成人每天酒精標準量，成年男性飲酒不超過2單位，女性不超過1單位；1單位等於10公克的純酒精。以啤酒而言，建議男性飲用不超過508毫升，女性不超過254毫升。