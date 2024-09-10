震後花蓮旅宿倒閉近20家業者盼補助 觀光署允通盤考慮

花蓮在403地震後，因天災不斷導致觀光市場低迷。業者今天趁交通部長陳世凱出席花蓮地區觀光產業座談喊話，指出從地震到現在停業近20家，盼能補貼薪資、水電，或比照疫情產業紓困，讓業者能挺過低谷。觀光署長周永暉允諾會再通盤考慮，為花蓮帶來更多實質幫助。

部長陳世凱今天下午到花蓮，視察蘇花公路崇德段164.5公里邊坡修復進度，晚上則出席花蓮觀光產業座談，不過會場僅開放受邀者入場。

在座談會前，有旅館、觀光業者提出想法，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，地震後，有許多業者選擇退出市場，現在對業者來說，最重要是如何活下去，希望政府能補貼水電、薪資，是最直接的幫助，協助業者走過這段時間。

張琄菡說，現在最重要的是，讓外界對花蓮建立安全信心，交通、旅遊、建物與景點等要有通盤考量，整體安全環境評估，也能有部分補貼，協助業者補強安全，再爭取遊客的認同。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，現在蘇花公路中斷就會危及花蓮觀光產業，即使啟動海運或空運疏運，但因座位有限，對花蓮產業幫助有限。強震發生迄今，縣內已有近20家旅館歇業，再加上民宿、餐飲業，上百家跑不掉。

陳義豐說，今年暑假住房率是從業30年來遇過最慘的一次，7月僅25%、8月剩20%，地震後地方觀光業者不斷透過縣府或相關會議向中央提出，希望比照疫情，針對產業紓困，如薪資補貼、稅金補貼等，希望座談後能盡快得到回應。

署長周永暉表示，稅金減免部分因涉及地方和中央，需通盤考慮，已提專案與財政部溝通，至於薪資減免部分涉及結構問題，勞動部現已推出所謂再充電方案，會再持續觀察效益。