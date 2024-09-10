快訊

雙颱將生成！這日起水氣增多「濕答答」 中秋節天氣受1原因影響

「怎麼做都行，快就好」揭柯文哲交辦便條內幕 游淑慧：要局處硬吞

獨／調高換股比例？台新金、新光金明日將先後召開臨時董事會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

震後花蓮旅宿倒閉近20家業者盼補助 觀光署允通盤考慮

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
針對花蓮觀光業者希望能補貼薪資、水電，或比照疫情產業紓困，觀光署長周永暉允諾會再通盤考慮，為花蓮帶來更多實質幫助。圖／民眾提供
針對花蓮觀光業者希望能補貼薪資、水電，或比照疫情產業紓困，觀光署長周永暉允諾會再通盤考慮，為花蓮帶來更多實質幫助。圖／民眾提供

花蓮在403地震後，因天災不斷導致觀光市場低迷。業者今天趁交通部長陳世凱出席花蓮地區觀光產業座談喊話，指出從地震到現在停業近20家，盼能補貼薪資、水電，或比照疫情產業紓困，讓業者能挺過低谷。觀光署長周永暉允諾會再通盤考慮，為花蓮帶來更多實質幫助。

部長陳世凱今天下午到花蓮，視察蘇花公路崇德段164.5公里邊坡修復進度，晚上則出席花蓮觀光產業座談，不過會場僅開放受邀者入場。

在座談會前，有旅館、觀光業者提出想法，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，地震後，有許多業者選擇退出市場，現在對業者來說，最重要是如何活下去，希望政府能補貼水電、薪資，是最直接的幫助，協助業者走過這段時間。

張琄菡說，現在最重要的是，讓外界對花蓮建立安全信心，交通、旅遊、建物與景點等要有通盤考量，整體安全環境評估，也能有部分補貼，協助業者補強安全，再爭取遊客的認同。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，現在蘇花公路中斷就會危及花蓮觀光產業，即使啟動海運或空運疏運，但因座位有限，對花蓮產業幫助有限。強震發生迄今，縣內已有近20家旅館歇業，再加上民宿、餐飲業，上百家跑不掉。

陳義豐說，今年暑假住房率是從業30年來遇過最慘的一次，7月僅25%、8月剩20%，地震後地方觀光業者不斷透過縣府或相關會議向中央提出，希望比照疫情，針對產業紓困，如薪資補貼、稅金補貼等，希望座談後能盡快得到回應。

署長周永暉表示，稅金減免部分因涉及地方和中央，需通盤考慮，已提專案與財政部溝通，至於薪資減免部分涉及結構問題，勞動部現已推出所謂再充電方案，會再持續觀察效益。

周說，行政院有293億元經費，現正持續推動並滾動式檢討，部長到花蓮是希望傾聽業者心聲與建議，並在最適當的時間推出儲備方案，希望能夠用最即時、有效的方法，提振遊客到花蓮旅遊的信心，為花蓮帶來實質的幫助。

交通部長陳世凱今天前往台鐵北迴線崇德段、蘇花公路台9線164.5公里勘災，晚上與花蓮觀光業者座談。記者王思慧／攝影
交通部長陳世凱今天前往台鐵北迴線崇德段、蘇花公路台9線164.5公里勘災，晚上與花蓮觀光業者座談。記者王思慧／攝影

地震 花蓮 薪資

延伸閱讀

花蓮北向鐵公路因蘇花坍中斷 交長允串連建告警系統

交通部長陳世凱赴花蓮勘災 鐵公路斷拚3小時內疏運

台鐵票價今召開董事會討論 陳世凱：尊重公司運作

蘇花路廊一再中斷 交長：已建SOP、未來3小時內啟動疏運

相關新聞

星宇大阪航班指示燈號異常折返桃機 晚間重新起飛

星宇航空JX822台北-大阪航班今天上午10點15分起飛，途中因航機指示燈號異常，折返桃園機場檢修，星宇航空說明，為確保...

你「鼠」我活？台中連鎖火鍋店有老鼠 中市食安處將稽查

有網友到台中市南區1家火鍋店用餐，在自助吧台看到1隻老鼠來回跑，還咬了1塊疑似豆皮的食材，她說，大家外食要小心，「不是你...

供應星巴克8成陶瓷杯 林光清做出全球首個雙色釉杯

「全球星巴克咖啡的8成的陶瓷杯，都是我供應的。」台北榮總大師講堂今天邀請瓷林協眾國際股份有限公司董事長林光清，以「我的瓷...

9月恐無法提方案！台鐵票價調漲遭退 交通部長回應了

台鐵票價29年未漲，今天下午將召開董事會討論調漲方案，經4小時會議討論後，董事會認為，台鐵提供的資料內容不足需補強，尤其...

震後花蓮旅宿倒閉近20家業者盼補助 觀光署允通盤考慮

花蓮在403地震後，因天災不斷導致觀光市場低迷。業者今天趁交通部長陳世凱出席花蓮地區觀光產業座談喊話，指出從地震到現在停...

王育敏送暖嘉義弱勢機構 願助解重度身障照護人力不足

中秋佳節即將到來，每年國民黨身心障礙者保護基金會都會向各地身障團體認購愛心中秋禮盒並捐贈給弱勢團體。今日國民黨嘉義縣黨部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。