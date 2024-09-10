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花蓮文旦重啟輸陸 出口加強檢疫病蟲害檢出率48%

中央社／ 台北10日電

中國大陸僅重啟花蓮45處核可供果園及19家包裝場文旦輸入，防檢署今天表示，因中國仍未提供檢疫規範，為幫助產區順利出口，加強輸出檢疫，截至9日檢疫合格13批、142公噸，病蟲害檢出率48%。

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞指出，9月2日中國透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台通知恢復台灣文旦輸入，並提供花蓮45處核可供果園及19家包裝場輸入，不過仍未提供完整檢疫規範。

防檢署說，為了協助產區文旦順利輸銷中國，針對輸中文旦採加倍取樣、加強檢疫，取樣樣品經全數檢查確認無介殼蟲等有害生物後，始核發輸出植物檢疫證明書。

防檢署統計，自9月4日至9日，共執行輸出檢疫作業25批、287公噸，經檢疫合格輸出13批、142公噸，另12批、145公噸，因檢出盾介殼蟲、粉介殼蟲及蟎類等有害生物，不核發輸出植物檢疫證書，病蟲害檢出率48%。

防檢署說明，因無從得知中國的科學性風險評估、關切的有害生物種類、病蟲害防治及包裝場管理規範、檢出有害生物時的檢疫處理措施及標準等相關規範，所以加強輸出檢疫作業；此外，農業部農糧署及花蓮區農業改良場也啟動訪視輔導，加強不合格果園選果、清潔及剔除有害生物作業，以確保出口穩定。

文旦 花蓮 農業部

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