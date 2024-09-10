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星宇大阪航班指示燈號異常折返桃機 晚間重新起飛

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
星宇航空JX822台北-大阪航班今天上午10點15分起飛，途中因航機指示燈號異常，折返桃園機場檢修。星宇航空示意圖。本報資料照
星宇航空JX822台北-大阪航班今天上午10點15分起飛，途中因航機指示燈號異常，折返桃園機場檢修。星宇航空示意圖。本報資料照

星宇航空JX822台北-大阪航班今天上午10點15分起飛，途中因航機指示燈號異常，折返桃園機場檢修，星宇航空說明，為確保飛航安全，依標準作業程序進行停機檢修，該航班共有167名旅客受影響。

星宇航空指出，JX822台北-大阪航班因航機指示燈號異常，折返桃園機場檢修，除先行提供機上旅客餐飲服務，並安排旅客下機等候，班機已於台北時間下午4點18分起飛前往大阪，預計當地時間晚間8點抵達關西機場。

星宇航空表示，對於造成旅客不便深感抱歉，也將全力協助旅客後續行程更改。

星宇 桃園機場

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