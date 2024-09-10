你「鼠」我活？台中連鎖火鍋店有老鼠 中市食安處將稽查

有網友到台中市南區1家火鍋店用餐，在自助吧台看到1隻老鼠來回跑，還咬了1塊疑似豆皮的食材，她說，大家外食要小心，「不是你『鼠』就是我活」。中市食安處表示將稽查究辦。

網友在臉書社團「爆料公社二社」貼出影片 ，今天中午在台中市南區復興路上的連鎖火鍋店，發現1隻灰色老鼠出現在火鍋店的醬料區與自助吧，還咬了1塊疑似豆皮，隨即鑽進冰櫃後縫隙。

貼文曝光後引發熱議，不少網友回應，「老鼠想吃霸王餐」「不好意思，新來的員工還不熟悉動線怎麼走」。

台中市食安處表示，民眾反映在餐廳發現老鼠出沒，食安處已錄案，將前往店家稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處提醒，民眾如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後將儘速依規辦理。