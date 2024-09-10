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防越南牡蠣混充國產 水試所鑑別技術獲南市青睞

中央社／ 台北10日電

中秋節接近，牡蠣是烤肉受歡迎食材之一。水試所今天表示，11到13日將以「蚵班出身．真正蠔」為主題參展，將秀出避免越南牡蠣混充國產的鑑別技術，預計明年與台南市府合作執行。

中秋節烤肉活動受歡迎，牡蠣也是民眾喜歡的燒烤食材之一，然而混充、洗產地、牡蠣苗愈來愈少等問題，都仰賴技術克服、改善。

農業部水產試驗所發布新聞指出，適逢「2024台灣國際漁業產業產」11到13日將在南港展覽館一館舉行，水試所規畫以「蚵班出身．真正蠔」為主題，展出6個展項。

包含「蚵學再進步-牡蠣人工附苗與單體牡蠣養殖技術」、「牡蠣殼上的萬花筒─附生生物」、「牡蠣正名─海洋保育與產業發展雙贏」、「牡蠣產地鑑別新利器，提升國產牡蠣競爭力」、「精殼溢利─蚵殼循環利用」及「蚵殼變黃金─牡蠣殼的高值多元利用」等。

水試所水產加工組組長蔡慧君告訴中央社記者，國產牡蠣主要來自彰化、雲林、嘉義及台南，民國111年產量1.6萬公噸，越南進口3000公噸，越南牡蠣在國內的市占率約近2成，並占總進口量的8成之多，加上價格比台灣牡蠣略低，為杜絕不法業者混充國產銷售提高獲利，已運用鑑別牡蠣體內的多重元素區分是否為國產。

她並說，相關鑑別技術已於112年11月3日獲衛福部公告為鑑定方法，也在思考朝向辨別其他不同產地的方向思考。水試所副研究員高翊峰並說，產地鑑別技術這部分，預計明年會跟台南市政府衛生局進行合作。

其次，他說，除了牡蠣養殖區監測及牡蠣殼循環與高質化利用等技術，有些已獲產業運用；今年除了颱風凱米有造成牡蠣略為減產，天然苗也愈來愈少，水試所的「牡蠣人工附苗技術」可穩定牡蠣苗的供應，展期期間將與雲林牡蠣養殖發展協會、南市區漁會及嘉義縣政府簽署「牡蠣人工附苗技術育成」合作意願書，開啟產業轉型契機。

另外，他說，「單體牡蠣養殖技術」，也開放業者洽談技轉，綜合水試所致力於提供產業解決生產困難的服務，將持續推進國產牡蠣生產穩定、更具韌性。

中秋節 台南 牡蠣

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