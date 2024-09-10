9月恐無法提方案！台鐵票價調漲遭退 交通部長回應了

台鐵票價29年未漲，今天下午將召開董事會討論調漲方案，經4小時會議討論後，董事會認為，台鐵提供的資料內容不足需補強，尤其要補充為何要調漲票價的理由及其配套措施，以說服民眾，最終退回營運單位修正，將併下次董事會再議。交通部表示，尊重公司董事會運作治理，等依程序送到部後會予以協助。

台鐵公司依立院核准的鐵路運價率公式，預計提出合理報酬率3、4及5％等3方案，調整後漲幅分別達35.62、40.41及44.52％。

若以現行票價，區間車台北到板橋為15元為例，若採3%方案票價將漲至20元，4％漲至21元，5％漲至22元；而自強號板橋到台北現行票價為23元，若採3%方案票價將漲至31元、4％漲至32元、5％漲至33元。

但台鐵董事會今下午召開會議討論4小時後，認為報告案中尚欠缺部分票價調整相關評估資料、和其他運具比較、及敏感度分析等，退回營運單位修正，將併下次董事會再議。

對此，交通部長陳世凱表示，有關今天台鐵公司討論票價調整案結果，經瞭解本案於董事會進行充分討論後，與會董監事認為相關票價調整所涉應研析涵括的資料，須再補充更周延。因此，董事會決議請經理部門參考董監事意見補充後，再盡速召開董事會討論。

陳世凱表示，台鐵票價迄今29年沒有調整，確實有討論空間，交通部會予以支持，也尊重公司董事會運作治理，等依程序送到部後會予以協助。