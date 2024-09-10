台南中秋食品衛生稽查 老字號伴手禮名店竟貯逾期食品
中秋節即將來臨，南市衛生局近期針對中秋應景食品進行稽查，其中，查獲葡吉食品有限公司貯存逾期食品，包含過期1年的雙餡奶黃流芯、麵包助發酵粉、青蘋果餡等，業者雖強調未使用在製售產品，但仍違反食安法第15條規定，裁處6萬元，另外，有2項產品標示不完整，依法裁處4萬元。
衛生局指出，此次共計查核30家業者的食品衛生安全，23家合格、7家複查合格，同時抽驗96件應景食品，查獲「擁芳商行」的「冬瓜條」被檢出防腐劑（己二烯酸）0.62g／kg，標準為不得檢出；「和合餅店」的「香菇魯肉」及「明新食品」的「虱目魚Q餅」均未標示添加防腐劑。
另外，在地深耕30多年，台南老字號伴手禮名店葡吉食品則被查獲貯放逾期食品，包含3罐青蘋果餡、5包麵包助發酵粉及4盒雙餡奶黃流芯，均過期至少半年以上，業者強調並未用於販售給顧客的產品。此外，「雪花餅」未展開標示內容物成分，「帆船夏威夷豆」則未標示過敏原資訊。
衛生局表示，食品業者應落實食品倉儲管理，定期檢查食品有效日期及品質，避免食品品質不符規定，若查獲食品逾有效日期，將依食品安全衛生管理法第44條第1項，裁處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；食品標示則應符合食品安全衛生管理法相關標示規定，違反規定者可裁處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；若標示不實，則處以新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。
衛生局長李翠鳳也提醒，市民選購月餅及伴手禮時，應優先選擇信譽良好商家購買，並注意產品包裝標示資訊，可選購新鮮當季食材及低溫保存，確保食材新鮮；烤肉時生、熟食應分開存放，避免交互汙染。消費者若有任何食品衛生問題，可洽詢衛生局食品藥物管理科。
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