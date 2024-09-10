首次台鐵票價調漲董事會遭退 1原因需補強
台鐵票價29年未漲，今天下午將召開董事會討論調漲方案，經4小時會議討論後，董事會認為，台鐵提供的資料內容不足需補強，尤其要補充為何要調漲票價的理由及其配套措施，以說服民眾，最終退回營運單位修正，將併下次董事會再議。
台鐵董事會今下午2時召開會議，審議「台鐵票價合理化方案」。台鐵表示，因報告案中尚欠缺部分票價調整相關評估資料、和其他運具比較、及敏感度分析等，經董事充分討論後，退回營運單位修正，將併下次董事會再議，本次董事會研議過程經董事決議不予公開。
據了解，本次會議因董事認為，台鐵沒有提出足夠說服漲票價的原因，相關配套措施也需補強，因此研議下次再審；交通部前部長李孟諺曾要求台鐵9月提出方案，送至交通部審議，不具名與會人士表示，9月底若要再召開會議恐太趕，因此恐無法在9月前提出方案，最快10月才會再召開董事會討論。
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