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花蓮北向鐵公路因蘇花坍中斷 交長允串連建告警系統

中央社／ 花蓮縣10日電
交通部長陳世凱今天下午前往台鐵北迴線崇德段、蘇花公路台9線164.5公里勘災，提出陸海空疏運的做法，並在3小時內啟動所有疏運的工作。聯合報系記者王思慧／攝影
交通部長陳世凱今天下午前往台鐵北迴線崇德段、蘇花公路台9線164.5公里勘災，提出陸海空疏運的做法，並在3小時內啟動所有疏運的工作。聯合報系記者王思慧／攝影

8日大雨導致花蓮崇德至和仁鐵公路中斷，交通部長陳世凱今天到災區視察搶修復建情形，他說將結合氣象署、農業部、交通部建立告警系統；且一旦發生災害，展開3小時疏運SOP。

陳世凱下午到台鐵北迴線崇德段及蘇花公路台9線164.5K土石泥流災區，聽取公路局東區養護工程分局、台鐵公司等單位的簡報。台9線117K至164.5K蘇澳到崇德共有6處災點，全部設計規劃中，預計在民國114年底全數完成。

其中，台9線164.5K在8日發生邊坡坍方土石流，泥流溢流至台鐵軌道，以致當天鐵公路北向均受影響，當晚單線搶通放行後，晚間又封閉，之後仍管制放行；鐵路第二天清晨搶通，由於小清水溪西正線橋梁進行重建等，目前仍單線雙向行駛，預計今年底重建完成。

陳世凱接受媒體聯訪表示，首先要努力搶修，給用路人安全的道路，也提醒施工人員以安全至上，比較急的是因為邊坡的落石還是相當多，所以希望道路的告警系統能夠趕快建立起來，從最上游的氣象署協助做雨量的偵蒐，接下來是農業部協助較上方的邊坡告警系統建置，下方鐵公路告警系統串接起來。

陳世凱指出，以這次鐵公路斷的經驗，將建立起3小時SOP，空運的部分，當天晚上調來一架飛機北花疏運，未來希望空運能有更多架飛機協助；海運的部分，長遠希望藍色公路建構起來；鐵路的部分，南迴疏運發揮相當大的作用，搭配高鐵往西部、北疏運。海陸空疏運都做檢討，將過去72小時、48小時的標準提高，在3小時之內啟動所有疏運的工作。

至於藍色公路，陳世凱說，期待成為常態，大自然力量不可忽視，蘇花公路邊坡何時能夠很穩定，沒有確切時間；台灣以海洋立國，藍色公路有觀光效益，在緊急輸運時也可發揮很大作用，會朝此方向努力。

秀林鄉長王玫瑰說，和平村內有3個部落，經常因為天災路段變成孤島，部落族人上班、上學都受影響，希望能有一條安全的路；且部落產業經濟受到非常大影響，希望觀光署協助復振產業，幫助生活辛苦的族人。

交通部長 台鐵 陳世凱

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