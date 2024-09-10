受低氣壓影響 大台北悶熱且天氣不穩定
中央氣象署指出，今天熱帶性低氣壓位在台灣附近，水氣偏多，午後在中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，北部沒有降雨時氣溫仍感覺悶熱，明天低氣壓逐漸遠離，台灣降雨可望會逐漸減少，日照仍是陽光強烈。
中央氣象署指出，這個低氣壓不排除增強為颱風，最快明天生成颱風貝碧佳。目前預估朝西北西方向移動，周末可能通過琉球，但不排除接近過程中，可能會比較靠近台灣，不過侵台機率低。
由於今天環境風場為東北風，中南部位於下風處，容易累積污染物及懸浮微粒，根據環保署空氣品質預報資訊，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升，大台北能見度不佳。未來一周台灣將會持續受低壓帶影響，雲量多、降雨頻繁，天氣不穩定，特別是中秋節當天，北部月亮不一定能看到。
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