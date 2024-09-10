受低氣壓影響 大台北悶熱且天氣不穩定

中央氣象署指出，今天熱帶性低氣壓位在台灣附近，水氣偏多，午後在中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，北部沒有降雨時氣溫仍感覺悶熱，明天低氣壓逐漸遠離，台灣降雨可望會逐漸減少，日照仍是陽光強烈。

中央氣象署指出，這個低氣壓不排除增強為颱風，最快明天生成颱風貝碧佳。目前預估朝西北西方向移動，周末可能通過琉球，但不排除接近過程中，可能會比較靠近台灣，不過侵台機率低。