快訊

TPBL／認了私約大嫂？高國豪和妻子發共同聲明：年輕有不成熟行為

被金管會要求補件…中信金聲明回應 曝未來以「中信新光」作為命名方向

2024美國大選最後決戰！一文回顧美國近10任總統 他們都曾創下這些紀錄

受低氣壓影響 大台北悶熱且天氣不穩定

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
由於今天環境風場為東北風，中南部位於下風處，容易累積污染物及懸浮微粒，大台北能見度不佳。記者潘俊宏／攝影
由於今天環境風場為東北風，中南部位於下風處，容易累積污染物及懸浮微粒，大台北能見度不佳。記者潘俊宏／攝影

中央氣象署指出，今天熱帶性低氣壓位在台灣附近，水氣偏多，午後在中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，北部沒有降雨時氣溫仍感覺悶熱，明天低氣壓逐漸遠離，台灣降雨可望會逐漸減少，日照仍是陽光強烈。

中央氣象署指出，這個低氣壓不排除增強為颱風，最快明天生成颱風貝碧佳。目前預估朝西北西方向移動，周末可能通過琉球，但不排除接近過程中，可能會比較靠近台灣，不過侵台機率低。

由於今天環境風場為東北風，中南部位於下風處，容易累積污染物及懸浮微粒，根據環保署空氣品質預報資訊，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升，大台北能見度不佳。未來一周台灣將會持續受低壓帶影響，雲量多、降雨頻繁，天氣不穩定，特別是中秋節當天，北部月亮不一定能看到。

今天低氣壓位在台灣附近，水氣偏多，午後在中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，北部沒有降雨時氣溫感覺悶熱。記者潘俊宏／攝影
今天低氣壓位在台灣附近，水氣偏多，午後在中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，北部沒有降雨時氣溫感覺悶熱。記者潘俊宏／攝影
今天低氣壓位在台灣附近，水氣偏多，午後在中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，北部沒有降雨時氣溫感覺悶熱。記者潘俊宏／攝影
今天低氣壓位在台灣附近，水氣偏多，午後在中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，北部沒有降雨時氣溫感覺悶熱。記者潘俊宏／攝影

中秋節 氣象署 颱風

延伸閱讀

雙颱將生成！這日起濕答答 中秋天氣受1原因影響

雙颱將生成！粉專：下周還有熱帶系統誕生 中秋烤肉要注意

琉球牽動兩岸及日本角力敏感 故宮南院首度舉辦琉球大展引關注

恐成雙颱？又一熱帶性低氣壓生成 氣象署：都可能升級成颱風

相關新聞

交通部長陳世凱赴花蓮勘災 鐵公路斷拚3小時內疏運

蘇花崇德至和仁段鐵公路本月8日受強降雨影響，出現土石流再度中斷。交通部長陳世凱今天前往視察，表示要整體建立花東鐵公路斷的...

雙颱將生成！這日起濕答答 中秋天氣受1原因影響

把握明天好天氣，周四之後午後雷陣雨區將擴大。中央氣象署預報員張竣堯表示，明天為這周天氣最穩定的1天，周四起水氣增多，東半...

歐美流行「草本適應原」 醫：也包括大蒜、黃耆等

「適應原」這個新名詞，是歐美流行過來的療癒方法，利用養生草藥讓身體恢復平衡。聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺指出，研究...

桃園唯一客家天光雜貨店中秋優惠 精選40項團購最低7折

中秋節將至，桃園市客家局客家文化基金會在平鎮區新富市場唯一開設「天光雜貨店」實體店面，即日起至10月13日推出好客秋聚大...

嘉義《鹽選島滋味》新書發表 展現職人心法與鹽田故事

嘉義縣洲南鹽場讓在地曬鹽產業重生，縣府文觀局與遠流合作出版《鹽選島滋味》，布袋嘴文化協會執行長蔡炅樵等4名作者分工撰寫，...

台南中秋食品衛生稽查 老字號伴手禮名店竟貯逾期食品

中秋節即將來臨，南市衛生局近期針對中秋應景食品進行稽查，其中，查獲葡吉食品有限公司貯存逾期食品，包含過期1年的雙餡奶黃流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。