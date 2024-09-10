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金馬賓館美術館新展 結合AI、光雕沉浸體驗

中央社／ 高雄10日電

金馬賓館當代美術館9月新展「無穹‧無盡：邵永添」將於11日開展，藝術家邵永添與台南藝術大學合作，結合互動藝術與人工智慧，演繹四季流轉、結合聲響與光雕的沉浸式藝術體驗。

永添藝術‧金馬賓館當代美術館「無穹‧無盡：邵永添 Infinite Voyage：Shao Yung-Tien」特展從明天起展至明年8月31日；藝術家邵永添今天在新展開幕活動上說，他從2019年4月4日才開始作畫，但已累積大量作品，希望能傳遞心中的美，也藉由金馬賓館讓故鄉高雄更有亮點。

「無穹‧無盡」特展分為7大展區，包括「解放純粹意識」，此區展示邵永添不同階段代表作品，探索邵永添的創作起源；「重複與信仰」則呈現邵永添創作重要階段；「一隻眼睛看，另一隻感受」透過光影與畫作的融合，呈現邵永添內心世界與大自然的互動聯繫。

「踏雪尋念」展區有36幅圓形畫作，此區以體感互動裝置捕捉觀眾行經路徑，觀眾的身形有如雪中綻放的花朵，呈現邵永添創作「36重天」的過程畫面，也呼應其追求創作自由和心理真實性的技法。

策展人邵雅曼說，「繪畫的路徑」表現藝術家具有表演性質的創作手法，特展重頭戲「與大自然連接的能力」以聲、光、畫多重媒材演繹四季流轉、結合聲響與光雕的沉浸式藝術體驗。

共同策展人羅禾淋解說「與大自然連接的能力」展區時表示，透過四季的音樂結合邵永添的畫作，觀者可感受到四季變化，建議觀者可坐在懶骨頭、地板上細細感受，沉浸在不同季節的轉化。

邵永添說，自己是虔誠的道教徒，此次展覽也是對於信仰與天地的敬虔，「我畫完畫都習慣拿去廟裡加持」，也希望觀者能在展區內體驗到每個人都有獨特的價值，「不需要照著別人的定義走，每個人要有自己的樣子。」

邵永添也在座談會上捐出個人創作「家書2：暗夜征途」義賣所得19萬6000元給南藝大動畫藝術與影像美學研究所，作為新媒體藝術獎助金。

金馬賓館表示，展覽將透過新媒體藝術再次詮釋信仰的靈動，如動態捕捉系統和人工智慧生成技術，光雕投影和體感互動裝置等，同時還設置了聲音印象展區，結合藝術與現代科技，創造富有深度的觀展體驗。

信仰 藝術家

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