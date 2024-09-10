交通部長陳世凱赴花蓮勘災 鐵公路斷拚3小時內疏運

蘇花崇德至和仁段鐵公路本月8日受強降雨影響，出現土石流再度中斷。交通部長陳世凱今天前往視察，表示要整體建立花東鐵公路斷的3小時疏運SOP，包括空運緊急調飛機、陸運台鐵南迴銜接高鐵，同時希望海運藍色公路能建構起來，平常做觀光使用，遇到天然災害須疏運時，就能派上用場。

陳世凱今天下午前往台鐵北迴線崇德段、蘇花公路台9線164.5公里勘災，了解搶修復建情形。針對路斷花東疏運，陳提出陸海空3方面的做法，並捨棄過去的標準，72小時、48小時中斷才做準備，而是要在3小時之內啟動所有疏運的工作。

陳世凱指出，以這次鐵公路斷的經驗，空運的部分，調集一輛飛機北花疏運，未來希望能有更多輛飛機協助；海運的部分目前建置當中，長遠盼藍色公路建構起來，且運輸速度快一點；鐵路的部分，南迴疏運產生相當大的作用，民眾要往西部，鼓勵走南迴，鐵路加強南迴的疏運，搭配高鐵西部往北的疏運，當天增加高鐵一班列車，讓鄉親搭南迴列車到高鐵左營站再北上等，海陸空都有檢討的空間。

在鐵公路搶修的方面，陳世凱表示，搶修雖然很重要，仍提醒大家要以安全為至上；再來因為邊坡的落石還是很多，道路的告警系統要趕快建立起來，除了氣象署協助統計雨量及天氣狀況，農業部也會在上方邊坡建置告警系統。至於比較靠近道路的邊坡是交通部負責，公路局努力並快速地建置告警系統，透過各單位平台的串接，讓用路人比較安心使用這條公路。

針對海上輸運，陳世凱說，大自然力量不可忽視，這條蘇花公路邊坡何時能穩定，不敢說確切時間，期待花東藍色公路成為常態；尤其台灣以海洋立國，此藍色公路有觀光效益，在緊急輸運時也可發揮很大作用，長期來看希望藍色公路平常以觀光為主，遇到天然災害時能協助疏運。